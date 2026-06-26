Eddahchouri atrae miradas en el mercado de fichajes: así está el futuro del máximo goleador del Deportivo

El mercado de fichajes del Deportivo avanza, como en toda Europa, a paso lento. El Mundial atrae miradas, pausa el mundo del fútbol, desde el inicio de la pirámide hacia abajo. En esa tesitura se mueve el conjunto blanquiazul, que necesitará cerrar un buen puñado de entradas antes de arrancar LaLiga y dar salida a algunos futbolistas que no cuentan en el futuro proyecto. El seis de julio arrancará la pretemporada. Allí estará Zakaria Eddahchouri, máximo anotador la pasada temporada con 13 dianas. El delantero neerlandés, feliz en A Coruña, interesa a clubes de toda Europa. Su objetivo, aunque sabe que llegará un ariete más para competir con él y Bil Nsongo, es jugar en Primera División con el Deportivo. Su futuro no está cerrado.

13 goles y seis asistencias en 1.734 (un tanto cada 134 minutos) han convertido al ariete nacido en Pappendrecht en el máximo artillero blanquiazul en la pasada temporada 25/26 entre la Liga y la Copa del Rey. Eddahchouri ha vivido una buena temporada en Segunda, alternando la titularidad con un rol de revulsivo que siempre le ha sentado de manera ideal. De sus 12 dianas en el campeonato doméstico, siete han llegado partiendo desde el banquillo.

El Deportivo busca un delantero centro para competir con Bil Nsongo y el propio Eddahchouri. El neerlandés es consciente de la situación, pero está decidido a pelear por el sitio como ya hizo el curso pasado, cuando el club incorporó a Samuele Mulattieri y Stoichkov para reforzar su posición. Su deseo como futbolista siempre ha sido jugar en una gran liga. Se lo ha trabajado desde los escalones más humildes del fútbol neerlandés. "No será una sorpresa que llegue a una gran primera división. ¿Europa League? Cada vez que sube el nivel, mejora y se vuelve más fuerte", expresó en LA OPINIÓN hace unos meses Gertjan Tamerus, exentrenador suyo en el Koninklijke, el decano de su país.

Eddahchouri arma el disparo en el partido ante el Granada. / Carlos Pardellas

Eddahchouri gusta en distintas ligas de Europa y el Dépor está abierto a un movimiento

Fernando Soriano cuenta con Bil Nsongo y Zaka para la próxima temporada. En sus planes iniciales está fichar un delantero, aunque podrían ser dos si saliese el neerlandés. A diferencia de algunos de los grandes activos del club, por los que no se negociará, el Dépor está abierto a una potencial salida de Eddahchouri si llegase una buena oferta. En este caso, club y jugador van de la mano: se sentarán a estudiar sus opciones si llega una propuesta que satisfaga a ambas partes.

Los números de Eddahchouri provocan que tenga a muchos clubes siguiéndole. De momento, no ha llegado ninguna oferta en firme, pero el ariete interesa a clubes de Países Bajos, Turquía, Grecia o Arabia, en cuanto a primeras categorías. También en la Segunda División española. Sus cifras no pasan desapercibidas para nadie y el gol se paga caro.

Para Eddahchouri LaLiga supone un reto. Un objetivo. Formará parte el seis de julio del inicio de la pretemporada e intentará ganarse la confianza de Antonio Hidalgo. Sin embargo, jugador y club estarán atentos a si el interés que ha despertado se transforma en ofertas que puedan contentar al Dépor en la parte económica y al jugador en la parte deportiva. De momento, con el Mundial centrando las miradas, todo avanza a paso lento. Se acelerará a medida que avance el mes de julio.

Eddahchouri celebra su gol ante el Andorra en la 25-26. / Carlos Pardellas

Eddahchouri y A Coruña, cariño mutuo

El ariete neerlandés aterrizó en enero de 2025 en el conjunto blanquiazul. Desde entonces, se ha convertido en un jugador querido por la grada por su estilo y, sobre todo, por su entrega. El cariño es mutuo. Zaka está feliz en A Coruña, una ciudad acogedora en la que siempre ha sentido el apoyo del público. En la fiesta de celebración del ascenso, fue él mismo quien inició los cánticos de O Percebeiro, un mote cariñoso después del incidente que sufrió.