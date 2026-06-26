Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puertos flexibiliza la deudaAsí se creó el escudoGranizo revienta cochesAcuerdo por la AP-9Comienzan las rebajasRecuperar la bandera
instagramlinkedin

Deportivo

Iker Vidal renueva hasta 2027 con el Fabril

El lateral zurdo sumará su tercera temporada en A Coruña

Iker Vidal encara al portero del Langreo en la primera vuelta en Abegondo.

Iker Vidal encara al portero del Langreo en la primera vuelta en Abegondo. / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Iker Vidal continuará la próxima temporada en el Fabril. El lateral zurdo vallisoletano renueva un curso más su contrato con el filial blanquiazul, al que llegó hace dos veranos, en 2024. Es uno de los jugadores más utilizados por Manuel Pablo, y en dos cursos ha disputado 61 partidos. En su posición no había un recambio natural en plantilla. Durante algunos tramos de curso, jugó Mané. La próxima temporada asomará el juvenil Xabi Campos, aunque todavía es pronto para él. Vidal, de esta forma, asegura regularidad en una posición que había quedado huérfana con la salida de Iano Simao hasta su llegada.

Una temporada más para el jugador de 21 años que se ha adueñado del carril zurdo en los últimos dos campeonatos en Segunda Federación. Iker Vidal, con pasado en el Alcorcón B y el Internacional de Amistad, sumará su tercera campaña en el Fabril. La temporada pasada jugó 25 partidos, 22 de ellos como titular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents