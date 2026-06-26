Iker Vidal renueva hasta 2027 con el Fabril

Iker Vidal continuará la próxima temporada en el Fabril. El lateral zurdo vallisoletano renueva un curso más su contrato con el filial blanquiazul, al que llegó hace dos veranos, en 2024. Es uno de los jugadores más utilizados por Manuel Pablo, y en dos cursos ha disputado 61 partidos. En su posición no había un recambio natural en plantilla. Durante algunos tramos de curso, jugó Mané. La próxima temporada asomará el juvenil Xabi Campos, aunque todavía es pronto para él. Vidal, de esta forma, asegura regularidad en una posición que había quedado huérfana con la salida de Iano Simao hasta su llegada.

Una temporada más para el jugador de 21 años que se ha adueñado del carril zurdo en los últimos dos campeonatos en Segunda Federación. Iker Vidal, con pasado en el Alcorcón B y el Internacional de Amistad, sumará su tercera campaña en el Fabril. La temporada pasada jugó 25 partidos, 22 de ellos como titular.