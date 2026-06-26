Deportivo
Joaquín Caparrós, exentrenador del Deportivo y presidente de honor del Sevilla, diagnosticado de cáncer de colon
El Sevilla FC ha comunicado que su presidente de honor ya se encuentra bajo tratamiento médico y le ha trasladado “su máximo apoyo y cariño”
El conjunto blanquiazul también ha trasladado su apoyo a su extécnico
El Sevilla FC ha comunicado este viernes que Joaquín Caparrós, presidente de honor de la entidad, y exentrenador del Deportivo hace dos décadas, ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El club nervionense ha trasladado públicamente su “máximo apoyo y cariño” al querido exentrenador sevillista, que ya se encuentra bajo tratamiento médico. El conjunto coruñés, por su parte, ha mandado "todo el ánimo de la familia deportivista" al técnico utrerano.
Según ha informado el Sevilla en un comunicado, Caparrós cuenta en estos momentos con el respaldo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general. La entidad ha querido acompañar al técnico utrerano en este proceso y desearle una pronta recuperación. El club ha destacado la fortaleza del que fuera entrenador del primer equipo en distintas etapas y ha confiado en que Joaquín Caparrós afrontará esta enfermedad con su "casta y coraje habituales". "Nunca te rindas, Joaquín", ha expresado el Sevilla FC en su mensaje de apoyo a su presidente de honor, una figura muy querida por la afición sevillista y estrechamente vinculada a la historia reciente del club.
El pasado de Caparrós en el Deportivo
Joaquín Caparrós dirigió al Deportivo entre el 2005 y el 2007 durante 98 partidos, lo que le convierte en el cuarto técnico más longevo de la historia de la entidad, solo por detrás de Miguel Ángel Lotina, Javier Irureta y Arsenio Iglesias.
Con el conjunto blanquiazul, Caparrós logró 38 victorias, 25 empates y 35 derrotas en las dos temporadas que estuvo al frente de un Deportivo que empezó a vivir entonces su declive tras los años dorados.
Una figura clave en el Sevilla FC
Joaquín Caparrós fue nombrado en junio de 2025 presidente de honor del Sevilla FC, una figura representativa recuperada por el club. El presidente, José María del Nido Carrasco, destacó en su momento su “lealtad, honradez, trabajo y dedicación”, además de su permanente disposición para ayudar a la entidad cada vez que ha sido requerido. El utrerano, muy vinculado sentimental y profesionalmente al Sevilla, asumió este cargo con funciones de representación institucional, embajador del club y garante de la idiosincrasia sevillista.
Su trayectoria en Nervión es una de las más extensas de la historia reciente del club. Llegó por primera vez en el año 2000 y logró devolver al equipo a Primera División, además de clasificarlo posteriormente para la Copa de la UEFA. Con 248 partidos oficiales, es el técnico que más veces ha dirigido al Sevilla FC y también el que más victorias ha conseguido, con 112. A lo largo de distintas etapas regresó al banquillo en momentos delicados, selló clasificaciones europeas y la permanencia en la temporada 2024/25, además de ocupar cargos como director de fútbol y director de desarrollo de talentos.
Fuente: El Correo de Andalucía
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