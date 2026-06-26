Lucía Rivas, talento de la casa hasta 2028 en el Deportivo

Lucía Rivas renueva con el Dépor Abanca hasta 2028. La extremo diestra de Caldas de Reis es una de las grandes joyas del conjunto blanquiazul, que ha llegado a un acuerdo para extender su contrato dos temporadas más y que forme parte de manera definitiva del primer equipo, tras haber sido una jugadora muy utilizada por Fran Alonso.

Alegría antes de debutar en la Eurocopa sub 19 que se celebra en Bosnia y Herzegovina con la. Lucía Rivas, jugadora del 2007, ha ampliado su vínculo con el conjunto coruñés por las próximas dos temporadas, con posibilidad de ampliación. Una noticia "magnífica", cita el propio club en su comunicado, al tratarse de una de las grandes joyas de Abegondo y una de las promesas que más ruido está haciendo en las categorías inferiores de España.

Lucía es campeona de Europa sub 17 y debutó con el Dépor Abanca en 2024, en Segunda División. Esta temporada disputó 14 partidos de la Liga F, cinco de ellos como titular, logrando además un gol.

Lucía Rivas con las categorías inferiores de España / RCD

Lucía Rivas y Redru jugarán la Eurocopa sub 17

España debutará el domingo 28 de junio contra Suiza en el Asim Ferhatovic Hase Stadium de Sarajevo, a las 14.00. Tres días después, el miércoles 1 de julio, se enfrentarán a Islandia en Zenica (17.00), en el Training Centre FFBH. El sábado cuatro de julio, en el Bilino Polje Stadium, también en Zenica, acabará la fase de grupos ante Austria.

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La selección compite en el grupo B. El grupo A lo forman Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania. Se clasifican las dos primeras a las semifinales, que se jugarán el siete de julio. La final, el día 10. En España, el torneo se podrá seguir a través de RTVE Play y UEFA TV.