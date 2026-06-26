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El último guiño de Djalminha al Deportivo: "Deportivista toda la vida"

"Primera es el sitio en el que el Dépor debe estar", comenta sobre la actualidad del club

Djalminha habla tras la presentación de su documental. | LCO

Djalminha habla tras la presentación de su documental. | LCO

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RAC

A Coruña

El Deportivo tiene en sus exjugadores los mejores embajadores posibles. A Lionel Scaloni, quien siempre deja un guiño al club blanquiazul, en este Mundial se ha sumado Djalminha, otro mito de Riazor que pasó cinco temporadas en el club y que no olvida el lugar en el que más brilló. El astro brasileño repasó cómo está el Mundial en TVE y se acordó de un conjunto que llevará toda la vida en el corazón.

"Ex no, deportivista toda la vida", bromeó Djalma Feitosa en los micrófonos de TVE al ser preguntado por el conjunto blanquiazul. "He acompañado toda esa trayectoria del ascenso y seguro que en Primera va a seguir, es el sitio en el que el Dépor debe estar", expresó

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Djalminha comentó que el club está siempre en su vida: "Nunca lo olvidaré".

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