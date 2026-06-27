Al Deportivo le nace competencia por Diego Conde y el Villarreal pone precio a su salida

El Deportivo busca reforzar la portería en un mercado de fichajes en el que ya no es un pez grande. Ha cambiado la situación respecto al curso pasado, también tras años en Primera Federación en los que su proyecto era el más atractivo. El futuro límite salarial, en torno a los 40 millones de euros, limita la operativa del club, que debe elegir en qué movimientos estratégicos realizará sus mayores desembolsos. Bajo palos, Fernando Soriano busca una pieza más, y ya sabe que Diego Conde, uno de los favoritos, tiene precio para salir del Villarreal. Al interés blanquiazul se ha sumado el Racing de Santander, según explica El Periódico Mediterraneo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. El submarino amarillo espera recuperar parte de los cuatro millones que invirtió hace dos veranos por fichar al meta procedente del Leganés. El Sevilla, que ya preguntó por su disponibilidad, fue informado de que el precio inicial para negociar ronda los dos millones de euros, aproximadamente la amortización que queda pendiente.

El conjunto blanquiazul deberá hacer un esfuerzo para firmar a un portero de primer nivel que compita con Álvaro Ferllo y Germán Parreño la próxima temporada. Ha entrado en un mundo de inversiones, gastos y traspasos. Lleva ya varios mercados volviendo a invertir, tras años de austeridad lejos de los brazos de los ingresos televisivos. Se multiplica la entrada de dinero en Primera, también los sueldos y los costes. Pero, sobre todo, la competencia.

El Deportivo quiere a Diego Conde. Una información que avanzó el periodista Ángel García y pudo confirmar LA OPINIÓN. Es uno de los porteros que más gusta a la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano. No es el único, pero cumple el perfil: guardameta con nivel de LaLiga, experiencia en la categoría, potencial para seguir creciendo de la mano del club en un futuro, y accesibilidad. El Sevilla, el primer competidor por sus servicios, se habría descabalgado de la operación. Pero a la carrera por sus servicios se ha unido el Racing de Santander.

Conde tiene contrato hasta 2029 y el Villarreal quiere recuperar parte de la inversión hecha en él hace dos veranos. De los cuatro millones invertidos, le quedan por amortizar la mitad. Es la cifra para empezar a negociar. No obstante, el submarino amarillo no regalará a ningún jugador. Pese a que Conde solo ha jugado un partido en toda la temporada (en Copa del Rey) es un activo del club.

Diego Conde, portero del Villarreal / Europa Press

El Depotivo, atento a otros porteros

Diego Conde no es el único portero por el que el Dépor se ha interesado. Hay otros nombres. Fernando Soriano prioriza que conozca el fútbol y el mercado español. Ahí entra otro nombre que gusta al club por nivel y proyección: Julen Agirrezabala. Según informa Deia, el problema principal surge con la tasación del meta donostiarra, que ronda los 12 millones de euros, el mismo precio que tenía el Valencia en su opción de compra. Aunque acaba contrato en 2027, el Athletic tiene opción de ampliar hasta 2029.

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El Dépor también ha sido relacionado desde Turquía con Ersin Destanoğlu, guardameta turco del Beşiktaş que acaba contrato el 30 de junio.