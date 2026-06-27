Deportivo
Un ex del Dépor no continuará en el Málaga en Primera División: adiós tras el ascenso
El zaguero sevillano disputó 30 partidos esta temporada con los malacitanos
El mercado de fichajes empieza a coger velocidad en la Primera División española. Los equipos recién ascendidos buscan mejorar sus plantillas para no volver a Segunda en mucho tiempo, y entre los conjuntos que están haciendo cambios, el Málaga ha anunciado la salida de uno de sus centrales. Javier Montero, con pasado en el Dépor tras haber disputado una temporada el curso 19/20, no continuará en el equipo boquerón.
Salida en La Rosaleda. El central sevillano aterrizó hace justo un año en el conjunto boquerón, pero pese a haber disputado 30 partidos esta temporada, no continuará en el proyecto que asciende a Primera División. El zaguero zurdo disputó cuatro partidos en el play off, 25 en Liga y uno más en la Copa del Rey.
Javier Montero, de 27 años, empezará una nueva aventura este curso tras haber militado en el Málaga y en el Racing de Santander en las últimas dos campañas. Anteriormente, perteneció al Besiktas turco, al Arouca y al Hamburgo. El club alemán lo fichó procedente del Atleti, la entidad que, en su día, lo había cedido al Deportivo.
"Montero no seguirá en el Málaga CF. El defensa cierra su ciclo en la entidad blanquiazul y no formará parte de la plantilla la próxima temporada 26/27. ¡Gracias por todo, Javi! ¡Te deseamos la mayor de las suertes en el futuro!", anunció el Málaga.
Su paso por el Deportivo
Javi Montero estuvo una temporada cedido en A Coruña. Como blanquiazul, disputó 31 encuentros, 29 de ellos como titular, siendo una pieza casi indiscutible en el once de una campaña que acabó en descenso a Segunda División B.
El zaguero zurdo estuvo presente en el partido ante el Fuenlabrada en agosto, el último antes de finalizar su cesión y regresar al Atlético.
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