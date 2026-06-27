Lucía Rivas y Redru arrancan la Eurocopa sub19 con España

España se enfrenta a Suiza este domingo a las 14.00 (Teledeporte y RTVE Play) en el Estadio Asim Ferhatovic Hase de Sarajevo. Entre las seleccionadas, se encuentran Lucía Rivas y Paula Redruello Redru, dos jugadoras del Dépor Abanca que acaban de dar el paso al primer equipo con contratos extendidos por las próximas dos temporadas. La extremo diestra ya sabe lo que es ganar una Eurocopa sub 17. Bajo el mando de David Aznar, exentrenador del Real Madrid o del Athletic Club, buscarán revalidar la corona continental en el campeonato que se lleva a cabo en Bosnia y Herzegovina.

La vigente campeona acude al torneo invicta tras cinco victorias y un único empate en los seis partidos de las dos fases previas con las que se ganó la clasificación al Europeo. Por el camino, venció en Alemania a Islas Feroe (8-0), Bélgica (5-1) y Alemania (5-0) en la primera fase; y a Hungría (3-0), Irlanda del Norte (3-0) en Portugal. Las lusas fueron las únicas en cortar la racha triunfal con un empate sin goles.

La Roja, además, ha sido campeona en 2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 y 2025. Es el rival a batir tras cuatro años continuados de dominio absoluto en la categoría sub 19.

Lucía Rivas y Redru forman parte de una generación excepcional que busca revalidar su corona. En frente tendrá a Suiza, Islandia y Austria.

Redru, durante una sesión / RCD

Así será la fase de grupos

España debutará contra Suíza en el Asim Ferhatovic Hase Stadium de Sarajevo, a las 14.00. Tres días después, el miércoles 1 de julio, se enfrentarán a Islandia en Zenica (17.00), en el Training Centre FFBH. El sábado cuatro de julio, en el Bilino Polje Stadium, también en Zenica, acabará la fase de grupos ante Austria.

La selección compite en el grupo B. El grupo A lo forman Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania. Se clasifican las dos primeras a las semifinales, que se jugarán el siete de julio. La final, el día 10. En España, el torneo se podrá seguir a través de RTVE Play.

Lucía Rivas, durante un lance del Dépor-Sevilla / CASTELEIRO

David Aznar analiza la previa

El técnico de la selección, David Aznar, analizó el partido que espera para el debut y las expectativas con una selección en la que "el punto fuerte es el grupo". "Venimos con muchísima ilusión, la generación es espectacular. Para mí es un placer. Intentaremos revalidar título. Venimos con esa ilusión", analiza.

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"Es mi primera vez, estoy motivado y es una experiencia que jamás voy a olvidar. Ganar este título sería muy especial pero sobre todo lo sería ganarlo con esta generación", expresa sobre su experiencia personal".