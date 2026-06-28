2-2 | La España sub 19 de Redru y Lucía Rivas empata sin participación blanquiazul

España tropezó ante Suiza (2-2) en su debut en la Eurocopa sub 19 de Bosnia y Herzegovina. El combinado de David Aznar, uno de los claros candidatos a ganar el campeonato, no puso pasar del empate después de que las helvéticas se adelantasen en el marcador e igualasen la contienda de penalti en los últimos minutos. Paula Redru y Lucía Rivas son las representantes del Deportivo, aunque no tuvieron minutos en el primer encuentro. El miércoles, segunda oportunidad ante Islandia.

La rojita no pudo transformar su aplastante posesión en un marcador que reflejase la, a priori, superioridad de la escuadra española. Emilie Mece adelantó a las helvéticas pasada la media hora de juego, tras un gran tiro desde fuera del área. Un minuto después, Ainoa Gómez, jugadora del Barcelona, clavó un misil por la escuadra para igualar la contienda.

En el descanso entró Rosalia Domínguez, también del Barça, que fue, desde la izquierda, la gran agitadora. De sus botas nacieron las mejores ocasiones de España. También la asistencia para el 1-2 de Ainoa Gómez en el minuto 63. España no sentenció y, en el minuto 85, le pitaron un penalti en contra que transformó Emanuela Pfister, jugadora del Grasshopper.

Las deportivistas Lucía Rivas y Paula Redru no tuvieron minutos. En el encuentro participaron siete jugadoras del Real Madrid, seis del Barcelona, una del Athletic, una del Sevilla y otra del Atlético, lo que muestra la influencia de los dos grandes del panorama nacional. El Dépor es, junto al Sevilla, el único equipo que, sin ser Barça y Madrid, lleva dos jugadoras.

Los próximos partidos de España sub 19 en la Eurocopa

El miércoles 1 de julio España se enfrentarán a Islandia en Zenica (17.00), en el Training Centre FFBH. El sábado cuatro de julio, en el Bilino Polje Stadium, también en Zenica, acabará la fase de grupos ante Austria.

Noticias relacionadas

La selección compite en el grupo B. El grupo A lo forman Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania. Se clasifican las dos primeras a las semifinales, que se jugarán el siete de julio. La final, el día 10. En España, el torneo se podrá seguir a través de RTVE Play.