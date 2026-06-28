El Deportivo firma un convenio con la Asociación del Fútbol Coruñés por una temporada

El Deportivo ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación del Fútbol Coruñés (FutCor) que liga a ambas partes por una temporada y "reafirma su apuesta conjunta por el desarrollo y la formación del fútbol base en A Coruña". La asociación está integrada por el Atlético Coruña Montañeros, el Batallador, el Orzán y el Rosalía Mera, que continuarán "colaborando" con el conjunto blanquiazul en "iniciativas dirigidas a impulsar el talento, la formación y la promoción de los valores que representa el deporte".

La entidad blanquiazul indica a través de un comunicado que la duración inicial es de una temporada, y se renovará de forma "automática" año a año para dar "continuidad a un proyecto basado en la confianza mutua".

Noticias relacionadas

FutCor es una asociación independiente de la AFAC (Asociación de Fútbol Aficionado en A Coruña), con la que se firmó un convenio hace justo un año.