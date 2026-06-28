Deportivo
El Deportivo regresará a Villalba en verano: nuevo amistoso confirmado
El club coruñés jugará en A Madalena el 29 de julio
El Deportivo regresará a Villalba este verano. Parada obligatoria en las pretemporadas blanquiazules en un territorio puramente deportivista. Lo hará el 29 de julio, en un encuentro a las 19.30 que le enfrentará al CD Lugo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo arrancará la pretemporada el seis de julio y tiene ya cuatro partidos confirmados ante el Real Oviedo, la Fiorentina y el Genoa.
El Lugo será rival del Dépor este verano en A Madalena. El campo del Racing Villalbés, actualmente en Tercera Federación, acogerá un duelo que será especial, también, para Diego Villares, natural de Samarugo.
El Deportivo se enfrentará al Lugo el miércoles 29 de julio a las 19.30h. Será un miércoles, cuatro días después de visitar el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo.
La pretemporada confirmada por el Deportivo
25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere
29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena
06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola
09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris
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