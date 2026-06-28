Los ex del Deportivo en el Mundial: de la decepción de Valverde y Díaz a la alegría de Stopira y Kakuta

El Mundial del México, Estados Unidos y Canadá pasa la página de la fase de grupos para comenzar la fase del KO. Con las primeras selecciones eliminadas y la novedosa ronda de dieciseisavos a la vuelta de la esquina, el nombre del Deportivo seguirá resonando, por lo menos una eliminatoria más, en suelo norteamericano. Cuatro eran los exdeportivistas presentes en la mayor cita futbolística del mundo: Fede Valverde (Uruguay), Stopira (Cabo Verde), Gaël Kakuta (RD Congo) e Ismael Díaz (Panamá). De todos ellos, la primera purga futbolística terminó con dos clasificados y dos de regreso a casa de manera prematura.

Los que siguen adelante

De los cuatro futbolistas que han vestido de blanquiazul, probablemente Stopira y Kakuta habrían entrado en las quinielas de primeros eliminados antes del comienzo de la Copa del Mundo. Cabo Verde y la República Democrática del Congo, dos de las, a priori, cenicientas del torneo, contaban en pocos pronósticos para meterse entre las 32 mejores selecciones del mundo. Pero, el fútbol, tantas veces imprevisible, ha querido lo contrario y las ha transformado en dos de las selecciones de moda en la cita estadounidense.

Stopira, a la derecha, celebra la clasificación de Cabo Verde para los dieciseisavos de final del Mundial. / EFE

Cabo Verde dio la primera gran campanada del Mundial al empatar a cero con España. Con Vozinha, su portero, transformado en una de las grandes sensaciones de la competición, el cuadro africano resistió y puntuó frente a una de las grandes favoritas. En su segundo compromiso, también sumó un punto en un trabajado empate frente a Uruguay (2-2) y cerró la fase de grupos con una nueva igualada contra Arabia Saudí (0-0). La derrota de los uruguayos frente a España le otorgó la segunda plaza del grupo, que superó invicto, sin conocer la derrota. En la siguiente ronda se enfrentará a la Argentina de Messi, actual campeona del mundo, que comanda el entrenador (y también exdeportivista) Lionel Scaloni (sábado. 4 de julio, 00.00 horas). Stopira, eso sí, ha vivido el éxito de su país desde el banquillo, con un rol secundario en el campo pero vital en el día a día del grupo de puertas adentro. En A Coruña, defendió la camiseta del Fabril en Segunda B en el año 2010 y llegó a entrenar con el primer equipo bajo la batuta de Miguel Ángel Lotina, pero se estrenó con el primer equipo blanquiazul y regresó al fútbol luso solo un curso después.

Kakuta, tercero por la derecha con las botas naranjas, durante el calentamiento del Portugal-RD Congo. / SAM WASSON/EFE

Tampoco se ha estrenado Gaël Kakuta en las filas de la República Democrática del Congo. Otro futbolista con un paso breve por Riazor, donde estuvo cedido en la campaña 2016-17 y firmó dos tantos en diez partidos disputados. Ahora, con 35 años, ha sido convocado para su primer Mundial con la selección en la que debutó, precisamente, cuando vestía la zamarra blanquiazul, aunque todavía espera el momento de jugar sus primeros minutos en suelo norteamericano. Su país, mientras, se ha consolidado como otra de las grandes sorpresas de la cita internacional. Empató frente a una Portugal con cartel de candidata al título (1-1), cayó por la mínima frente a Colombia (1-0) y doblegó con contundencia a Uzbekistán (3-1) en la última jornada de la fase de grupos para pasar a la siguiente eliminatoria como una de las mejores terceras. El miércoles se mide a Inglaterra (18.00 horas).

Los eliminados

Mientras Stopira y Kakuta disfrutan de, al menos, una semana más en territorio norteamericano, Fede Valverde e Ismael Díaz ya han hecho las maletas tras no superar la ronda inicial de la Copa del Mundo.

Fede Valverde pugna por un esférico en el partido de Uruguay ante Cabo Verde. / EEF

Uruguay ha sido una de las grandes decepciones del torneo. El combinado de Marcelo Bielsa apuntaba a competir con España por la primera plaza del Grupo H y, sin embargo, se ha marchado a las primeras de cambio envuelto en polémicas y mal ambiente. No fue capaz de superar a Arabia Saudí (1-1) ni a Cabo Verde (2-2) y, en el partido decisivo, claudicó frente a la selección de Luis de la Fuente (1-0) tras un grave error de Muslera bajo los palos. Valverde, capitán de la celeste, fue sustituido en ese último encuentro tras un encontronazo con el seleccionador durante la semana y se despidió con 272 minutos en las piernas, el que más de los ex jugadores blanquiazules. El charrúa tuvo un paso breve por Riazor en el curso 2027-18, el último, hasta el momento, del Deportivo en Primera División. Jugó 25 partidos cedido por el Real Madrid y se marchó de vuelta a la capital después de solo un curso para asentarse en el centro del campo madridista el año siguiente.

Ismael Díaz, a la izquierda, charla con Joel Bárcenas en la previa de un partido de Panamá. / Bienvenido Velasco/EFE

Al mismo tiempo que Valverde se forjaba en el primer equipo del Dépor, Ismael Díaz trataba de hacerse un hueco en el Fabril en Segunda B. El atacante panameño estuvo una temporada en Abegondo (2017-18), donde jugó apenas 12 encuentros, pero firmó seis tantos con la camiseta del filial deportivista. De Galicia se marchó al fútbol portugués y continúo su carrera en Panamá, Ecuador y México, donde defiende actualmente el escudo del Club León FC. Díaz disputó 52 minutos con Panamá en la Copa del Mundo y se ha marchado a casa tras perder los tres duelos del Grupo L frente a Ghana (1-0), Croacia (0-1) e Inglaterra (0-2).