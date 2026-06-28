Hugo Villaverde no continuará en el Deportivo: novena salida del Fabril

Hugo Villaverde no continuará en el Fabril la próxima temporada y se une a las ocho bajas que confirmó el Deportivo. El conjunto dirigido por Manuel Pablo realizará tres incorporaciones, además del fichaje del extremo de la UD Ourense Justino Barbosa, con el objetivo de reforzar el eje de la defensa y el centro del campo. El club mantuvo esta semana las últimas reuniones de cara a planificar la campaña. Los blanquiazules militarán en el grupo I de primera Federación y en el proyecto no estará el jugador arousano, cedido la pasada temporada en la Sarriana en Segunda RFEF. Acaba contrato el 30 de junio y es libre para negociar su futuro.

A la renovación de Iker Vidal, uno de los últimos jugadores de la plantilla con los que faltaba decidir su futuro, se une la salida de Hugo Villaverde, un jugador que aterrizó en edad juvenil en Abegondo en 2022, y que ha formado parte de la entidad los últimos cuatro años. Tras acabar su etapa formativa, no ha logrado tener continuidad bajo el mando de Manuel Pablo. En el curso 24/25 regresó a casa, al Arosa, cedido durante los últimos seis meses de competición. El pasado curso, ante la alta competencia, se marchó a la Sarriana de Iván Carril (y posteriormente Dani Giménez) para tener minutos e importante. Una lesión lastró su campaña, aunque siempre que estuvo bien físicamente fue un jugador clave en Sarria.

Club y jugador se reunieron esta semana para tratar su futuro. Su contrato expiraba en unos días, pero la entidad prefirió tener una conversación en la ciudad deportiva con el atacante diestro, un jugador de talento, uno para uno y mucho gol. Sin sitio en el proyecto de Primera Federación, su paso por el Deportivo concluirá en unos días tras cuatro años ligado a la entidad.

Hugo Villaverde, con el Fabril / IAGO LÓPEZ

El Deportivo gestionó su recuperación esta temporada

Hugo Villaverde sufrió una lesión en su mejor momento con la Sarriana. El arousano llevaba cuatro goles y una asistencia en once partidos cuando se vio obligado a parar varios meses. "Estaba muy contento. A nivel individual me estaban saliendo las cosas bastante bien", reconoció en noviembre en una entrevista con LA OPINIÓN.

El jugador arousano, pese a estar cedido, realizó su recuperación supervisado por el departamento médico del club, de cara a regresar de la mejor forma posible, y para estar en las mejores manos. Solo pudo participar en los últimos siete encuentros de Liga, en los que anotó un gol.

Noticias relacionadas

Villaverde se une a las salidas de Brais Suárez, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Mario Hermo, Quique Fernández, Jaime Garrido, Fabi Urzain y Mane