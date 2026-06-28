Luis Chacón jugará en el Valladolid: últimos flecos para su salida del Deportivo traspasado

Luis Chacón está camino de convertirse en nuevo jugador del Real Valladolid. El jugador eumés, pese a su deseo de triunfar en el Deportivo, saldrá para convertirse en un jugador importante del cuadro pucelano. Dos años después de su fichaje, el conjunto blanquiazul hará caja por él. Según ha avanzado el periodista Ángel García y ha podido confirmar LA OPINIÓN, el José Zorrilla será su nuevo destino. Le atrae el proyecto blanquivioleta, que tendrá el objetivo de pelear el ascenso a Primera División. Firmará seis temporadas.

El Deportivo y el Real Valladolid están cerrando los últimos flecos de una operación que permitirá al conjunto blanquiazul ingresar una cantidad que irá íntegra a su Límite Salarial, ya que no pagó nada por sus servicios cuando aterrizó con la carta de libertad tras un curso en el Arenteiro.

Luis Chacón se unirá al Pucela por las próximas seis temporadas. El acuerdo está prácticamente cerrado para que se convierta en una pieza importante en el plantel dirigido por Fran Escribá. El jugador nacido en Pontedeume, de 26 años, asume el reto tras dos temporadas siendo un jugador capital en la Cultural Leonesa, primero logrando el ascenso y después demostrando en Segunda División que estaba preparado para algo más.

El Deportivo no contaba con él en el proyecto de Primera División. Se valoró la posibilidad de una cesión y de un traspaso. Había muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios en la categoría de plata y es el Valladolid el que ganó la carrera convenciéndole con un proyecto en el que tendrá un rol importante.

Luis Chacón, junto a Yeremay, Bouldini, Davo y Mfulu, en Abegondo / Iago López

Luis Chacón se marchará del Deportivo tras solo un partido

El mediapunta eumés aterrizó en 2024 en el Dépor. Fue el primer fichaje para la campaña 24/25, la primera en Segunda División tras ascender. Sus buenos números con el Arenteiro le convertían en un jugador apetecible para cualquier club. Sin embargo, ante la competencia en la plantilla, la entidad creyó que le vendría mejor un año más en Primera Federación. Cerró el curso con 13 goles y cinco asistencias.

Un año después, repitió el movimiento. Si no podía jugar en el Dépor, tenía claro que regresaría al Reino de León. La temporada no fue lo esperado a nivel colectivo, con hasta tres entrenadores. Sin embargo, su rendimiento siempre fue alto y fue uno de los mejores jugadores en la plantilla. Jugó 40 partidos de Liga, anotó ocho goles y dio tres asistencias.

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Luis Chacón se marchará del Deportivo tras solo un minuto en partidos oficiales. Fue bajo el mando de Imanol Idiakez, en el debut liguero ante el Real Oviedo. Poco después tuvo que hacer las maletas. Ahora el Valladolid será su destino. Un equipo que apuesta por él y que le hará un contrato por seis temporadas. El Deportivo se llevará un traspaso a cambio.