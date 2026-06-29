La AFAC premia al Deportivo y a Carlos Ballesta en su gala anual

El Deportivo recibió este lunes el reconocimiento merecido por sus éxitos en la cena anual de la Asociación de Fútbol Aficionado Coruñés (AFAC). El organismo celebró un acto para reivindicar la labor de los protagonistas, personas y entidades, destacadas del fútbol de A Coruña. Resaltó, en especial, sus contribuciones al deporte de base, una tarea que el conjunto blanquiazul ha desarrollado con constancia a través de su cantera en Abegondo.

El Director de Fútbol Formativo del club, Ismael Arilla, recibió de manos del presidente de la AFAC, Juan Vázquez, el premio de honor con el que la asociación reconoció el apoyo que el Deportivo ha prestado al resto de entidades que la integran, especialmente en los momentos de mayores complicaciones. El galardón reconoce "el apoyo prestado a los clubes asociados de la AFAC incluso en momentos críticos y en coyunturas nada favorables, al haber caído los ingresos a mínimos", reconocen desde la agrupación que reúne a más de una veintena de clubes de la ciudad.

Galardón a Carlos Ballesta

Además del Deportivo como institución, el club recibió otro reconocimiento a título individual para Carlos Ballesta. El consejero de la entidad blanquiazul recogió el premio Concello da Coruña de manos del concejal de Deportes, Manuel Vázquez. Este galardón busca homenajear una dilatada trayectoria vinculada al fútbol de proximidad en A Coruña. Resalta, sobre todo, "su trayectoria suficientemente conocida en todos los ámbitos, como jugador profesional, técnico y miembro de diferentes cuerpos técnicos, además de representar ahora al club en la esfera de su consejo de administración".

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El Deportivo mantiene un compromiso profundo con el desarrollo del fútbol base de la ciudad a través de estos acuerdos de ayuda a los clubes locales. En los últimos días también firmó un convenio con la Asociación del Fútbol Coruñés, que integran Atlético Coruña Montañeros, Batallador, Orzán y Rosalía de Mera, durante una temporada. Esta es una entidad ajena a la AFAC.