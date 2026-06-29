El Deportivo conoce este martes su calendario en Primera División

A escasas horas de concluir oficialmente la temporada 2025-26, que termina en la medianoche de este martes 30 de junio, el Deportivo ya mira de forma decidida al ilusionante horizonte que aparece ante sus ojos en la próxima campaña, 2026-27, la de su retorno a Primera División tras ocho años de ausencia. El conjunto blanquiazul ya da pasos firmes en la planificación de un proyecto que contará con caras nuevas en todas las líneas del campo, como ya fichado Teun Gijselhart, y empieza a trabajar en la operación salida con nombres como el de Luis Chacón. No obstante, antes de iniciar oficialmente el nuevo curso, conocerá este mismo martes el calendario de partidos que tendrá por delante en su regreso a la máxima categoría.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebra su asamblea general este martes, 30 de junio, a las 12.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por la tarde, organizará en un acto en la Plaza de Colón de Madrid para presentar los calendarios de competición para la temporada 2026-27, según hayan sido aprobados en la reunión de mediodía. Utilizará la misma instalación que se emplea como punto de reunión de los aficionados para seguir a la selección española durante el Mundial.

Las claves del calendario del Deportivo

El Deportivo estará pendiente de conocer el orden de rivales en las 38 jornadas que tiene por delante en su retorno a Primera División. Se ha enfrentado a todos, en una máxima categoría que calca casi a la perfección la clasificación histórica tras casi un siglo de historia de la liga. Pondrá especial atención a la primera jornada, que se disputará el fin de semana del 15 y el 16 de agosto. Los equipos que cuenten con un número considerable de jugadores en selecciones que jueguen las semifinales o la final del Mundial, podrán aplazar sus partidos de la primera jornada para disputarlos entre el 25 y el 27 de agosto.

Bil Nsongo supera en velocidad a un jugador del Málaga en Riazor. / Iago López

Quedará ver, por tanto, quién es el rival y dónde juega su primer encuentro, en casa o a domicilio. El club está pendiente de la resolución de la RFEF tras la propuesta de clausura de Riazor durante un mes que formuló la Comisión Antiviolencia tras la invasión de campo al final del partido contra la UD Las Palmas. La entidad trabaja con sus servicios jurídicos para que la sanción sea lo más leve posible.

Además del inicio de competición, el Deportivo y el deportivismo estarán pendientes de fechas clave. Las más anheladas, las de los derbis gallegos contra el Celta de Vigo. Aparecen otros duelos en el horizonte ante rivales como Barcelona y Real Madrid, y otros desplazamientos con cierta proximidad como Santander o País Vasco, los más cercanos a nivel geográfico. Al regresar a Primera, tendrá por delante tres parones de selecciones. Desaparece el de octubre, que se traslada a junio, con la temporada ya terminada, y se mantiene los de septiembre, noviembre y marzo.

Los sorteos del Dépor Abanca y el Fabril

El evento de la RFEF en Madrid servirá para presentar todos los calendarios de sus competiciones, tanto de fútbol como de fútbol sala. El Deportivo, uno de los pocos clubes con representación en la máxima categoría masculina y femenina, estará, también, pendiente de la hoja de ruta que tendrá que seguir el Dépor Abanca en la próxima campaña. El equipo blanquiazul afronta su tercer curso consecutivo en la Liga F, inmerso en una profunda renovación de su proyecto y su plantilla tras lograr la salvación y con el anhelo de elevar su techo competitivo.

El Fabril, recién ascendido a Primera RFEF, ya conoce desde la semana pasada los 19 rivales a los que se medirá en el Grupo I de la categoría de bronce. Este martes sabrá con certeza el orden en el que se medirá a ellos, con especial a los duelos de proximidad contra Racing de Ferrol, Lugo, Pontevedra y UD Ourense. En una tesitura similar se encuentra el Dépor Abanca B, que conocerá su camino en su segunda campaña en Segunda Federación.