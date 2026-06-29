El Fabril confirma su primer amistoso de la pretemporada

El Fabril ya tiene la vista puesta en la nueva temporada 2026-27, en la que da el salto a una Primera RFEF de máxima exigencia. El filial del Deportivo confirmó este lunes el primer amistoso de pretemporada para prepararse de cara a la campaña en la categoría de bronce. Se medirá el próximo sábado 8 de agosto (19.30 horas) al Atlético Astorga. El duelo se disputará en La Eragudina, el campo del conjunto leonés, que milita en Segunda RFEF. Será una de las pruebas clave para que el conjunto que seguirá a cargo de Manuel Pablo ensaye antes de iniciar la competición oficial.

El conjunto blanquiazul afronta desde dentro de unas semanas, con el inicio de la pretemporada, un curso que mezcla ambición, exigencia e ilusión a partes iguales. El Fabril dejó el listón muy alto el curso pasado, cuando comandó con mano de hierro su grupo de Segunda RFEF hasta asegurar el ascenso directo. Afronta, ahora, su primera experiencia en Primera RFEF. Su última vez en el tercer escalón nacional fue en Segunda B en la campaña 2018-19.

El filial herculino mezcla un grupo en el que llegarán refuerzos, subirán jugadores del Juvenil se mantienen varios pilares de esta generación. Es el Domínguez, Damián Canedo, Quique Teijo, Iker Vidal, Manu Ferreiro y Noé Carrillo. Todos fueron esenciales en el curso pasado e, incluso, Noé llegó a establecerse en los planes de Antonio Hidalgo en el tramo final de la liga. En el otro extremo, el club ya confirmó las salidas de Brais Suárez, Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Jaime Garrido, Quique Fernández, Fabi Urzain y Alioune Mane. Tampoco continuará Hugo Villaverde en la disciplina blanquiazul.

Los rivales del Fabril

El Fabril afronta un verano en el que el Atlético Astorga es el primer rival confirmado. Ya se midieron al equipo verde la temporada pasada en liga. Falta confirmar más duelos de preparación de cara a una temporada en la que ya conocer a todos sus rivales. Este martes, además, sabrá el calendario oficial de competición.

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Los de Manuel Pablo competirán en el Grupo I de Primera RFEF. Compartirán liga con los demás equipos gallegos: Racing de Ferrol, UD Ourense, Lugo y Pontevedra. Completan el elenco Real Avilés, Ponferradina, Cultural Leonesa, Mirandés, Zamora, Unionistas, Cacereño, Coria, Mérida, Extremadura, UD Logroñés, Bilbao Athletic, Arenas, Barakaldo y Real Unión.