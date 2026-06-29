Así serán los viajes del Deportivo en Primera División: 23.000 kilómetros para la afición desde Riazor

El Deportivo no ha dejado de ver camisetas, bufandas y banderas blanquiazules allá por donde ha desfilado en las últimas ocho temporadas. No dejó de hacerlo en Segunda B o en Primera RFEF, categorías que, a pesar de ser de barro, permitían, por distancias, más desplazamientos masivos de la marea blanquiazul. Ahora, con la ilusión y el desafío que supone volver a Primera División, el Dépor y el deportivismo afrontan otro reto en las gradas. Tendrán que recorrer más de 23.000 kilómetros (casi 12.000 de ida y otros tantos de vuelta) para acompañar a los hombres de Antonio Hidalgo en las 19 plazas que visitarán esta campaña. Este martes, con la presentación oficial del calendario, se sabrá el orden de esos viajes. Pero no queda duda de que el Dépor, en las buenas y en las malas, nunca jugará solo.

La Primera División que recibe al Deportivo tras ocho años de ausencia no es solo un calco, casi exacto, de los veinte mejores clubes de la clasificación histórica de la liga. Es, también, el reflejo de una competición que a nivel geográfico encuentra más clubes concentrados en puntos específicos de la geografía. Cuatro son madrileños (Real Madrid, Atlético, Rayo Vallecano y Getafe), otros tantos son valencianos (Valencia, Levante, Villarreal y Elche), tres vascos (Athletic, Real Sociedad y Alavés), y tres andaluces (Sevilla, Betis y Málaga), dos catalanes (Barcelona y Espanyol) y un cántabro (Racing). Las grandes áreas metropolitanas aglutinan a buena parte de los representantes de la máxima categoría y al deportivismo, con la excepción del derbi gallego ante el Celta, le toca echar cuentas en la carretera y en los aeropuertos.

Los viajes del Deportivo en Primera División

Galicia recupera este año su derbi gallego en Primera División. El Dépor vuelve a la élite y se medirá de nuevo al Celta. Los 130 kilómetros que separan Riazor de Balaídos son la distancia más corta que va a poder recorrer la afición coruñesa para ver a su equipo a domicilio esta temporada. Sin representantes asturianos ni leoneses, como Sporting, Oviedo o Valladolid, el siguiente destino, por distancia, se encuentra a casi 400 kilómetros: Santander. El Racing acompaña al Deportivo en el ascenso hacia la élite y será la segunda plaza más próxima.

Yeremay conduce el balón ante el Racing en El Sardinero la temporada pasada. / Fernando Fernández

El siguiente salto ya mezcla los destinos en País Vasco. San Mamés (Athletic) y Mendizorroza (Alavés) completan el cuarteto de destinos por debajo de los 500 kilómetros de distancia desde A Coruña. Anoeta, en San Sebastián, ya supera esa marca. Casi a la misma distancia se encuentran Pamplona y El Sadar, el estadio de Osasuna. El siguiente destino es el más accesible: Madrid. Ya sea por carretera, en tren o en avión, el Deportivo tendrá que visitar cuatro veces la capital para desfilar por el Santiago Bernabéu, el Metropolitano, Vallecas y el Coliseum.

Destinos más lejanos

La distancia no será un impedimento, pero sí un condicionante para seguir al Deportivo en plazas más lejanas. No faltará, por supuesto, el apoyo de peñas blanquiazules repartidas por toda la península. Serán las que lleven la voz cantante en Andalucía. Casi 700 kilómetros separan Riazor del Ramón Sánchez Pijzuán del Sevilla o de La Cartuja, la casa provisional del Betis. La Rosaleda, en Málaga, se va hasta los 811 kilómetros.

En el mediterráneo se quedan los destinos más lejanos, todos en torno o por encima de los 800 kilómetros. Es el caso de La Cerámica, Mestalla, el Ciutat de Valencia y el Martínez Valero. Los dos de Barcelona, Barça y Espanyol, rozan los 900 kilómetros, pero son, también, uno de los pocos destinos con vuelo directo desde Alvedro. Sin importar el orden que depare el calendario este martes, el Deportivo sabe que no estará solo en ninguna de las 19 plazas en las que tendrá que ganarse, punto a punto, la permanencia en la máxima categoría.