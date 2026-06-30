Calendario de Primera División: El Deportivo arranca la liga ante el Elche y termina ante el Real Madrid

El Deportivo comenzará su nueva andadura por Primera División contra el Elche en Riazor. La Real Federación Española de Fútbol presentó este martes en Madrid los calendarios de sus competiciones nacionales para la próxima temporada 2026-27. El equipo herculino, que regresa tras ocho años a una máxima categoría plagada de históricos, se medirá al conjunto ilicitano en casa en la primera jornada, que se disputará el fin de semana del 15 y el 16 de agosto. La última vez que se enfrentaron fue en la última jornada de la campaña 2024-25, cuando los ilicitanos materializaron en A Coruña su ascenso directo a la máxima categoría. Ahora, ambos se verán las caras para iniciar un curso en el que compartirán el objetivo de salvar la categoría.

Aunque la contienda comienza en agosto, la guerra terminará en mayo. Y al Deportivo no le pudo tocar un campo de batalla para la última jornada. Los pupilos de Antonio Hidalgo concluirán la liga el fin de semana del 30 de mayo de 2027 en el estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Será la primera visita en ocho temporadas al coliseo blanco, donde se medirá a un conjunto que, con José Mourinho a los mandos, quiere volver a ganar la liga tras dos años reinar en la competición doméstica. Los blancos visitarán Riazor en la jornada 17, la última antes del parón navideño, el 20 de diciembre.

Los derbis gallegos

La asamblea general de la RFEF aprobó este martes por la mañana por consenso el calendario de esta nueva temporada. El Deportivo, de vuelta en la máxima categoría, recupera el derbi gallego contra el Celta de Vigo. La gran fiesta del fútbol autonómico llegará en fechas navideñas. El primer duelo directo entre herculinos y olívicos se disputará en la jornada 18, el fin de semana del 3 de enero de 2027 en Balaídos. El encuentro de la segunda vuelta, en Riazor, quedará emplazado en la jornada 32, el fin de semana del 18 de abril.

Lucas Pérez celebra un gol contra el Celta en el último derbi en Balaídos, en 2018. / Arcay/Roller Agencia

Al igual que el curso pasado, LaLiga confirmó que tendrá lugar una jornada retro, con equipaciones y marcadores inspirados en el pasado. Esta se llevará a cabo en la jornada 31, el fin de semana del 11 de mayo. Coincidirá con el partido que el Deportivo disputará ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Primera vuelta

El Deportivo iniciará la liga 16 de agosto ante el Elche, pero tiene dos jornadas más por delante en ese mes. Su primer partido a domicilio será en la jornada 2, contra el Málaga. El último fin de semana de agosto recibe al Valencia.

En septiembre tendrá dos salidas consecutivas a domicilio, a Villarreal y a Getafe. Recibirá, también de forma consecutiva, a los dos equipos sevillanos en Riazor. El día 16, entre semana, al Sevilla y el 20 al Betis. Asumirá al final de este mes el primero de los parones tres parones de selecciones. No regresará a la competición hasta el 11 de octubre, cuando visita a la Real Sociedad en Anoeta. Seguirá el mes contra el Levante en Riazor y lo terminará el día 25 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

José Ángel presiona a Almada en el duelo ante el Atlético de Madrid en Copa la temporada pasada. / Carlos Pardellas

El mes de noviembre tiene un calendario cargado. Recibe a Osasuna en Riazor, afronta dos salidas seguidas, ante el Espanyol y el Alavés, con el segundo parón internacional entre medias. El fin de semana del 29 de noviembre visitará A Coruña el Barcelona. Acabará el año 2026 con duelos difíciles en diciembre. Visita al Racing en El Sardinero y recibe al Athletic Club y al Real Madrid antes del parón de Navidad. En enero todo empezará por el derbi gallego ante el Celta de Vigo en Balaídos, el 3 de enero. Una semana más tarde, cerrará la primera vuelta de la liga en casa ante el Rayo Vallecano.

Segunda vuelta

La segunda mitad del campeonato comenzará en La Cartuja ante el Betis, en Riazor ante el Atlético de Madrid y en El Sadar frente a Osasuna. Febrero será un mes clave con duelos contra rivales, a priori, directos por evitar el descenso. Recibe al Málaga, visita al Elche, vuelve a ser local ante la Real Sociedad y termina en el Ciutat de Valencia ante el Levante.

El Getafe será el primer rival en marzo, en Riazor. Una semana más tarde, el 14 de marzo, tocará visitar al Barcelona en el Camp Nou. Seguirá otro viaje exigente para medirse al Valencia en Mestalla antes del último parón internacional. Al regresar, ya el 4 de abril, el Dépor recibirá al Villarreal. Visitará luego al Sevilla, en la jornada retro de LaLiga, y le tocará ejercer de anfitrión en el derbi contra el Celta el 18 de abril. La visita al Athletic redondea el mes.

Luisinho regatea a Modric en la última visita del Real Madrid a Riazor. / Víctor Echave

Al Deportivo le quedarán cinco jornadas para el último mes de competición. Recibirá al Racing el 2 de mayo, visitará al Rayo el día 9. Jugará en casa ante el Alavés el 16 y afrontará ante el Espanyol, el 23 de mayo, su último encuentro en Riazor. Todo acabará en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto herculino deberá llegar con los deberes hechos para evitar consecuencias aciagas en un duelo durísimo.