Así es el camino del Dépor Abanca en la Liga F: comienzo en Riazor ante el Sevilla y despedida frente al Barcelona en el Johan Cruyff

El Dépor Abanca ya piensa en clave 2026-27. El cuadro deportivista, todavía en construcción tras una oleada de despedidas de los pilares que ascendieron al equipo a lo más alto en 2024, se centra en el presente y ya conoce su calendario para la próxima Liga F. La escuadra blanquiazul militará por tercer curso consecutivo en la élite del fútbol femenino español y ya conoce su hoja de ruta. El primer escollo del nuevo proyecto coruñés será el Sevilla de Esther Sullastres e Iris Arnáiz en A Coruña, el fin de semana del 30 de agosto, mientras que la conclusión será frente al FC Barcelona en la Ciudad Condal el 23 de mayo.

Olaya conduce ante Marta Torrejón en el último enfrentamiento contra el Barcelona en A Coruña. / CASTELEIRO

Los cara a cara con los grandes

El Barça de Pere Romeu será el encargado de cerrar el telón deportivista en el Johan Cruyff. El gigante catalán, campeón en las últimas siete ligas de manera consecutiva y máximo favorito a volver a revalidarlo, vivirá una temporada diferente tras la partida de varias jugadoras insignia, como Salma Paralluelo, Ona Batlle, Mapi León y, sobre todo, la dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas. Antes de la visita coruñesa a Cataluña, será la escuadra culé la que se desplace a Riazor para medirse al conjunto blanquiazul en la jornada 11 (15 de noviembre).

El Real Madrid, eterno aspirante a la primera plaza y segundo clasificado en la pasada temporada, cruzará sus caminos con el Dépor Abanca en la tercera fecha del calendario como local (13 de septiembre) y en la vigésima sexta como visitante (11 de abril).

La Real Sociedad, el tercer equipo que disputa competiciones europeas, se enfrentará al combinado blanquiazul en la jornada 13 en A Coruña (9 de diciembre) y en la 21 en Zubieta (21 de febrero), en dos duelos marcados en rojo en la agenda de la masa social deportivista, porque supondrán el reencuentro con Ainhoa Marín.

El Atlético de Madrid, un grande en vías de resurgir, pisará Riazor en la sexta jornada, el 4 de octubre, y abrirá las puertas de Alcalá de Henares el primer fin de semana de febrero, en la fecha número 19.

Ainhoa Marín controla un balón en Riazor la pasada temporada. / CASTELEIRO

El resto del trayecto blanquiazul

Más allá de las citas destacadas, la primera vuelta el camino del Deportivo comienza con el Sevilla en Riazor (30 de agosto) y se cierra con el Athletic Club en Lezama (10 de enero). Por el medio, el Tenerife (6 de septiembre), el Granada de Irene Ferreras (20 de septiembre), el Espanyol (27 de septiembre), el Eibar (18 de octubre), el Alavés (25 de octubre), el Madrid CFF (1 de noviembre), el Valencia (8 de noviembre), el Badalona (22 de noviembre) y el DUX Logroño (13 de diciembre).

El segundo y definitivo tramo de la competición arranca para el equipo coruñés en casa, frente al Eibar (17 de enero) y lo emparejará con el Sevilla (24 de enero), el Madrid CFF (31 de enero), el Badalona (14 de febrero), el Espanyol (14 de marzo), el Granada (21 de marzo), el Athletic (28 de marzo), el Alavés (4 de abril), el DUX Logroño (2 de mayo), el Valencia (9 de mayo) y el Tenerife (19 de mayo) en el último duelo como local antes de la conclusión en territorio azulgrana.