Así fueron las camisetas de Kappa para el Deportivo: Detalles en dorado, homenajes y el "efecto piña"

El Deportivo confirmó este martes que termina su relación con Kappa. La firma italiana vistió al conjunto blanquiazul durante el último lustro, desde las temporadas en Primera RFEF hasta las dos últimas campañas en Segunda, que terminaron con el regreso a Primera División. A punto de iniciar una nueva campaña en la élite, en la que lucirá una nueva marca en sus camisetas, el club despide una etapa en la que los diseños de la empresa turinesa se quedaron grabados en el imaginario del deportivismo. Desde las camisetas locales, con las imprescindibles franjas blanquiazules, a las equipaciones visitantes. No faltaron los homenajes a Galicia, una tradición que cumple ya más de una década en las indumentarias. Tampoco escasearon algunos diseños que, incluso, llegaron a cubrir amplios sectores de Riazor por su éxito estético y en ventas. Amarillo, granate y verde convivieron para resaltar un blanquiazul inamovible en el sentir del fútbol coruñés.

Kappa se presentó ante el deportivismo en la temporada 2021-22 con una camiseta que a punto estuvo de ser la del ascenso a Segunda División. Franjas finas y detalles en dorado en la primera equipación dieron paso, el curso siguiente, a un diseño casi opuesto. Dos rayas azules más gruesas sobre un blanco impoluto. No obstante, el aciago recuerdo de Albacete o Castellón empañan la memoria de aquellas prendas por los resultados en el campo. En la temporada 2023-24, la del ansiado ascenso a Segunda, la marca piemontesa replicó un diseño con líneas más finas y su logotipo bien resaltado en rojo, con las medias negras como elemento más distintivo.

Lucas Noubi disputa el baló ante un jugador del Burgos con la camiseta visitante de la pasada temporada. / Fernando Fernandez

En Segunda División volvió a optar por franjas más anchas, en la campaña de consolidación en la máxima categoría. En este último curso, el del regreso a Primera División, recuperó los motivos dorados para acompañar una equipación que dejó amplios sectores en blanco debajo del cuello.

Las equipaciones visitantes de Kappa para el Deportivo

Los diseños de Kappa para los partidos lejos de Riazor pronto se convirtieron en un motivo de recuerdo entre la afición blanquiazul. Comenzó con un diseño sobrio, una camiseta oscura con dos franjas una blanca y otra azul, en el centro. Ese mismo curso, el diseño de la camiseta de Galicia se limitó a una cruz azul con una pequeña franja celeste en el sector superior derecho sobre un fondo blanco.

Alberto Quiles esprinta en un partido del Deportivo contra el San Sebastián de los Reyes en 2022. / LOF

Un curso más tarde, el 2022-23, el Deportivo lució un tono verde a domicilio. Lo hizo por estética y, también, como propuesta para fomentar la ecología y el cuidado de los bosques y entornos naturales. En ese curso, la que más triunfo fue la camiseta gallega. Apostó Kappa por un diseño blanco y un tono azulado que recreó el litoral gallego, de modo que el escudo del Dépor quedó casi en la misma posición que la ciudad de A Coruña en el mapa.

Los jugadores del Deportivo defienden un córner contra el Alcegiras con la camiseta verde 2022. / LOF

El año del ascenso a Segunda, entre figuras que brillaron en una segunda vuelta perfecta, destacó el amarillo. El Deportivo optó en aquel curso por homenajear a la emigración gallega y recordar los 70 años de la primera gira del club por América. Ese fue el motivo que dio origen a la camiseta gallega, que recuperó la franja, formada por los nombres de los países del continente. Sin embargo, nada pudo rivalizar con la amarilla. La equipación surgió como un homenaje a Bebeto y Mauro Silva, emulando los colores de la selección de Brasil. Y se convirtió en un icono que trascendió al fenómeno de la piña. Tal fue su impacto que el club continuó usándola en la siguiente temporada, ya en la categoría de plata, como su cuarta equipación.

José Ángel celebra un tanto ante el Lugo en 2023 con la camiseta amarilla. / LOF

En la temporada 2024-25, El Deportivo decidió homenajear a Arsenio Iglesias con sus diseños y Kappa, cumplió. La camiseta gallega mantuvo una franja tradicional, pero añadió la silueta de Arsenio alzando la Copa del Rey de 1995. La otra camiseta visitante emuló el recordado chándal que lucía el técnico, con motivos azulados y detalles en color rojo en las mangas y en el cuello.

Pablo Vázquez luce la camiseta visitante de la campaña 2024-25 en un partido contra el Almería. / LOF

Sus diseños de la presente campaña, recién finalizada, recuperaron los motivos dorados. Son los mismos que adornan la equipación de Galicia. Decoran, también, la segunda equipación, granate, en homenaje a las temporadas del Deportivo en competición europea. Con estos colores firmó Bil Nsongo los dos goles ante el Valladolid que sellaron el ascenso a Primera División.

Ediciones especiales

En este lustro, el Deportivo ha contado también con varias equipaciones especiales por parte de Kappa. Desde la camiseta con materiales reciclados, dedicada a concienciar sobre la ecología, hasta los homenajes. A finales de la temporada 2024-25, el club presentó una edición limitada y exclusiva de color dorado para celebrar los 25 años del título de liga. Lo lució en el partido ante el Granada en Riazor.

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Charlie Patiño controla el balón ante el Granada en 2025 con la camiseta dorada en homenaje a los 25 años del título del liga. / Casteleiro/Roller Agencia

En el presente curso estrenó dos diseños. El primero, totalmente azul, formó parte de una campaña de Kappa con varios de los clubes a los que viste. El Deportivo la lució una vez, en el duelo contra el Ceuta en Riazor. La segunda, fue la camiseta de la jornada retro de la liga. Recreó con tonos blancos y finas rayas azules las equipaciones visitantes que lucía el club a finales de los años 80.