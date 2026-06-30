El Deportivo se despide de Kappa tras cinco años como proveedor de equipaciones

El Deportivo pone fin de manera oficial este martes a la temporada 2025-26 y mira ya a la nueva campaña 2026-27, cuyo calendario conocerá esta tarde. Además de las implicaciones contractuales, con jugadores que terminan sus contratos, que vuelven a sus equipos tras cesión o que regresar de esos mismos préstamos para unirse, de nuevo, al proyecto blanquiazul, el club confirmó que es, también, la finalización de su contrato con Kappa. La marca italiana se ha encargado de proveer el material deportivo del club durante los últimos cinco años. Desde los diseños de las camisetas hasta las prendas de entrenamiento y toda la ropa oficial de la entidad blanquiazul llevó el sello de la firma turinesa. Su logotipo lució en las equipaciones de Primera RFEF y en las últimas campañas en Segunda, que culminaron con el anhelado ascenso a Primera División tras ocho años de travesía por el desierto.

El conjunto herculino agradeció en un comunicado la colaboración que han mantenido el Deportivo y Kappa durante los últimos cinco años. La asociación comenzó en la campaña 2021-22, con el estreno del equipo blanquiazul en la recién creada Primera RFEF. Entre logotipos dorados, rojos o blancos, presentó la marca italiana camisetas visitantes con colores que ya no se borrarán del imaginario deportivista, como el amarillo piña de la campaña 2023-24.

No dejó escapar la tradición de camisetas inspiradas en la bandera gallega, además de la licencia que se dieron en la temporada 2022-23 para recrear el litoral de la comunidad autónoma sobre la tela que lucieron los futbolistas. El club participó, también, en campañas especiales de Kappa, como la camiseta totalmente azul que lució el curso pasado en el partido contra el Ceuta en Riazor. "Con sus equipaciones, miles de aficionados vistieron con orgullo unos colores en los que nunca dejaron de creer", refrenda el Deportivo en su comunicado.

Próximas equipaciones

El Deportivo cierra la etapa con Kappa y presentará próximamente a su nuevo proveedor de equipaciones para la próxima temporada. El club mantuvo negociaciones con varias firmas a lo largo de los últimos meses, entre ellas la norteamericana Nike. A lo largo de este siglo, el escudo del Dépor ha lucido junto a seis firmas diferentes. En 2001 compartió alianza con Adidas antes de dar el salto a la española Joma. Se mantuvo fiel en ese acuerdo hasta el año 2007, cuando llegó la neozelandesa Canterbury.

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Poco después, en 2009, se produjo el acuerdo con la italiana Lotto. Fueron ocho las campañas en las que lució sus diseños, hasta que en el verano de 2017 cambió a Macron. Suyo fue el logotipo en el último curso del Dépor en Primera División. En 2021, ya en Primera RFEF, llegó el acuerdo con Kappa, que este martes llega a su fin.