El Fabril se estrenará en Primera RFEF contra el Mérida

El Fabril se estrenará en Primera RFEF con un duelo a domicilio contra el Mérida el fin de semana del 29 y el 30 de agosto. El filial blanquiazul conoció este martes su calendario de competición para la temporada 2026-27 en el acto que organizó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para presentar las hojas de ruta de sus competiciones nacionales. Los de Manuel Pablo afrontan una temporada exigente en la categoría de bronce, mezclando un proyecto en el que siguen sus pilares del ascenso con fichajes y talentos que tiran la puerta abajo desde el Juvenil.

38 jornadas para obrar una permanencia que no debe reñirse con la formación del talento de Abegondo. Esa es la misión en la que se embarca el Fabril esta temporada, que arranca en Mérida. El conjunto extremeño terminó décimo la pasada temporada en el Grupo I. El final de temporada promete ser, también, de gran exigencia. Acabará la liga el fin de semana del 23 de mayo en casa contra el Mirandés, recién descendido de Segunda División. En la primera vuelta, visitará Miranda de Ebro el 13 de diciembre, en la jornada 16.

La Cultural Leonesa, el otro recién descendido que quedó encuadrado en el grupo del Fabril, será el último rival de la primera vuelta. Los de Manuel Pablo visitarán el Reino de León el 10 de enero. En la segunda, recibirán a los leoneses en la jornada 30, el 28 de marzo.

Duelos contra equipos gallegos

El Grupo I de Primera RFEF reúne esta temporada a cinco representantes gallegos y le da al Fabril ocho partidos de rivalidad autonómica. En la jornada 13, el fin de semana del 11 de octubre, recibirá al Racing de Ferrol. Siete días después, el 18, jugará ante el Lugo en el Anxo Carro. Se juntarán otros dos duelos antes y después del parón navideño. Visitará a la UD Ourense en O Couto el 20 de diciembre y recibirá al Pontevedra el 3 de enero, misma fecha en la que el Deportivo visita al Celta en Balaídos en Primera División.

Noé Carrillo pugna con un jugador de la UD Ourense en Riazor, la temporada pasada. / Casteleiro

En la segunda vuelta, el primer derbi será otra vez ante el Racing de Ferrol. Visitará A Malata el 24 de enero. El Lugo pasará por A Coruña en la jornada 26, el 28 de febrero. El partido contra el Pontevedra en Pasarón se jugará en la jornada 31, el 4 de abril, mientras que el derbi contra la UD Ourense en casa quedará para la jornada 34, el 25 de abril.

El orden del calendario

En orden, el Fabril se enfrentará durante la primera vuelta de la liga a Mérida, Cacereño, Ponferradina, Athletic B, Real Unión, UD Logroñés, Racing de Ferrol, Lugo, Extremadura, Zamora, Arenas, Barakaldo, Coria, Unionistas, Real Avilés, Mirandés, UD Ourense, Pontevedra y Cultural Leonesa.

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En la segunda jugará, en orden, ante Mérida, Racing de Ferrol, Arenas, Barakaldo, Athletic B, Real Unión, Lugo, Coria, Unionistas, Real Avilés, Cultural Leonesa, Pontevedra, Zamora, Extremadura, UD Ourense, Ponferradina, UD Logroñés, Cacereño y Mirandés.