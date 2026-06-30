Leo Román se suma a la terna de candidatos para la portería del Deportivo

El Deportivo tiene la firme intención de incorporar a un portero en este mercado de fichajes para reforzarse de cara a la próxima temporada en Primera División. El club ya ha mostrado interés por Diego Conde, guardameta del Villarreal que también pretenden otros equipos de la máxima categoría. No obstante, no es la única opción que bajara la entidad blanquiazul. En la terna de candidatos se encuentra Leo Román. Según ha podido saber este diario, El club rastrea el mercado con la intención de sumar competencia a esa posición y el guardameta del Mallorca es una de las alternativas que maneja, aunque no es la única.

El guardameta ibicenco de 25 años 1,89 metros de estatura acaba de descender a Segunda División con el conjunto bermellón. Tiene contrato hasta 2030 con el equipo balear, que se encuentra en su particular operación salida tras caer a la categoría de plata. Algunos medios en la isla, como Última Hora, o El Chiringuito dan la operación por muy avanzada.

Leo Román se adueña de un balón en un partido de la pasada temporada. / EFE

Formado en la Penya Deportiva, Leo Román llegó en 2020 al filial del Mallorca. Escaló al primer equipo y se marchó cedido una temporada al Real Oviedo. En las filas del conjunto ovetense firmó una gran campaña en Segunda, algo que le garantizó la oportunidad de luchar por la titularidad en primera división en el conjunto de Son Moix. Esta última campaña se estableció como el portero por excelencia del equipo. Disputó 33 partidos de liga, en los que encajó 50 goles. El mes pasado, formó parte el grupo de entrenamiento de la selección española, antes de partir hacia Norteamérica para disputar el Mundial. Estuvo presente en Riazor en el amistoso entre España e Irak.

Las opciones del Deportivo para la portería

Competencia y nivel para salvar las redes. Esa es el anhelo del Deportivo en un mercado de fichajes en el que busca refuerzos para todas sus líneas. En el caso de la portería, ya ha peinado el mercado en busca de opciones, entre las que se encuentra Leo Román. El club valoró también en los últimos días la posibilidad de fichar a Diego Conde.

El portero del Villarreal apenas tuvo protagonismo el curso pasado con el submarino amarillo y apunta a abandonar La Cerámica. Los herculinos están interesados, pero no son los únicos. El Sevilla es otro de los clubes que optan a hacerse con el jugador. El Racing de Santander también ha mostrado su predisposición a entrar en la puja por el portero, según informó El Periódico Mediterráneo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

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Actualmente, Antonio Hidalgo cuenta en sus filas con Álvaro Ferllo, Germán Parreño y Eric Puerto. El riojano, titular en la segunda mitad de la temporada, tiene la confianza del de Canovelles y experiencia en Primera. Germán acaba de renovar para seguir un curso más en A Coruña, a priori, como tercer guardameta. Puerto, por su parte, apunta a salir cedido este verano en busca de minutos en otro club.