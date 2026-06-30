Marisa García seguirá en el Dépor Abanca hasta 2028

El Dépor Abanca comienza a desvelar certezas de su proyecto renovado para la próxima temporada. El conjunto blanquiazul confirmó la continuidad de Marisa García, que firma hasta 2028 en propiedad. La jugadora madrileña llegó el verano pasado cedida por el Real Madrid y se convirtió en una de las referencias ofensivas de los esquemas de Fran Alonso. Con 20 años recién cumplidos, se despide del club blanco y defenderá el escudo del Deportivo durante las dos próximas campañas.

Marisa aterrizó en el Dépor Abanca con el cartel de ser una de las delanteras jóvenes más prometedoras de España. Se ganó rápido un hueco en los planes del equipo. Disputó 26 encuentros, casi la mitad de ellos como titular. Aportó dinamismo a la delantera, aunque sus cifras se quedaron en apenas dos dianas. El club confía en la evolución y la progresión de la atacante para ver elevar sus guarismos en Riazor a lo largo de la próxima temporada.

Formada en las canteras madrileñas, en el San Agustín y el Madrid CFF, pasó gran parte de su etapa en categorías inferiores en la fábrica del Real Madrid. Llegó a debutar con el primer equipo blanco antes de recalar cedida en el Dépor Abanca. Suma, también, una importante experiencia en las categorías inferiores de la selección española y fue subcampeona de Europa sub 19.

El proyecto del Dépor Abanca

Se une a un proyecto renovado casi al completo, que se alimentará en buena medida del mercado de fichajes y que confía en algunos pilares de la cantera. Confirmó ya las renovaciones de Espe Pizarro y Merle Barth, jugadoras que llegaron el curso pasado y que han sido protagonistas a lo largo de la temporada con Fran Alonso. También anunciaron la continuidad de Paula Novo , Redru y Lucía Rivas, formadas en Abegondo. Estas dos últimas pasarán a ser definitivamente jugadoras de la primera plantilla.

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El club todavía tiene que moverse en el mercado para confeccionar un proyecto del que han salido más de una docena de jugadoras que han sido capitales en el ascenso y la consolidación del equipo en Liga F como Ainhoa Marín, Cris Martínez, Paula Gutiérrez, Raquel, Henar, Vera, Samara, Lía, Lucía, Yohana, Carlota, Bárbara Latorre o Marina Artero. Queda, también, confirmar quién será el entrenador el próximo curso.