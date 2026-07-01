El Deportivo estudia su adhesión al acuerdo de Liga F con Gasol: el Real Madrid da los detalles económicos

Cuando la Liga F anunció el acuerdo con Gasol16 Ventures y Fortified Partners (cuya imagen principal es Pau Gasol), "valorada en 55 millones de euros y ejecutada durante las cuatro próximas temporadas a partir de la campaña 2026-2027", no contó una letra pequeña que ha explicado el Real Madrid a través de un comunicado y que es lo que ha llevado al RC Deportivo a estar todavía estudiando si se adherirá o no a la oferta. Se trata, en el fondo, de un nuevo CVC, esta vez para la competición femenina, que comprometería, según el club blanco, "entre el 35 y el 49 por ciento" de los ingresos comerciales futuros de la competición a cambio de "40 millones" a repartir entre los 16 equipos que forman la Liga. Los otros 15 se dividen en 12 que irían a parar a la patronal y tres para adquirir "determinados derechos de imagen de algunas jugadoras". El club coruñés aún no ha decidido.

La competición ha acordado vender parte de sus ingresos comerciales para los próximos 25 años. El acuerdo durará hasta 2051 y representa, según la Liga F, la "mayor inversión privada de capital realizada hasta la fecha en competición femenina en Europa". A lo que añaden que la inversión "tiene como objetivo incrementar el valor agregado del producto Liga F y de sus clubes", reforzando su atractivo deportivo, mediático y comercial, y "ampliando sus capacidades de generación de ingresos a medio y largo plazo".

El acuerdo, según los datos que aporta el Real Madrid, significa que cada club, a cambio del porcentaje ya citado de los ingresos comerciales, recibiría 2.5 millones de euros, siempre que el dinero sea repartido de manera equitativa. La financiación, tal y como explica la Liga F, se extendería por los próximos cuatro años.

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El Real Madrid ha sido uno de los cuatro equipos que no se han adherido al acuerdo. El Deportivo, por su parte, está estudiando con calma lo que supone a todos los niveles. Anteriormente terminó aceptando CVC (que se lleva un porcentaje de los ingresos televisivos, no los comerciales), un acuerdo que conllevaba más situaciones que la puramente económica.