El Deportivo firma con Nike hasta 2031: así es el nuevo acuerdo para la ropa blanquiazul

El Deportivo ha anunciado que la compañía estadounidense Nike será el nuevo "sponsor técnico oficial" de la entidad para las próximas cinco temporadas, tomando el relevo de Kappa, quien se ha encargado de las equipaciones en las últimas cinco campañas. Además, el club informa que existirá una "relación directa" en la que la última palabra para los diseños siempre será blanquiazul, de cara a tener su ropa personalizada. La comercialización, así como la explotación de las Déportiendas, correrá a cargo de Fútbol Emotion.

"Nike vestirá a todos los equipos del Club. La incorporación de una de las marcas más reconocidos del mundo supone un importante impulso para el proyecto", indica el Deportivo a través de un comunicado en el que anuncia su nueva alianza.

La personalización, un aspecto "diferencial"

El club coruñés indica que, uno de los aspectos "diferenciales" de esta nueva etapa, será que ambas partes mantendrá un "modelo de colaboración" diseñado por el propio Deportivo. La entidad coruñesa ha "negociado directamente" con Nike y tendrá una "relación directa con la marca", y no a través de terceras partes, lo que le permitirá participar "de forma activa en el desarrollo de las equipaciones" y teniendo, así, la "última palabra" sobre los diseños y las decisiones estratégicas que tengan relación con la imagen del club. Era una de las principales preocupaciones de la masa social.

Este modelo permitirá al Dépor "mantener el control" sobre todos los "aspectos estratégicos" que tengan que ver con su identidad y "optimizar" la gestión comercial, evitando asumir "costes elevados" a su estructura.

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La compañía zaragozana Fútbol Emotion, fundada en 2001 bajo el nombre Soloporteros, asumirá la "explotación de las tiendas oficiales" de la entidad, tanto las físicas (actualmente hay tres: en el Estadio de Riazor, en Calle Real y en el Marineda City), como la tienda online. Se encargará también de la compra de producto para su comercialización, la personalización de las equipaciones y la gestión del material deportivo.