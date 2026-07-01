Deportivo
El Deportivo jugará un amistoso ante el Sankt Pauli en Alemania
El encuentro se disputará el 1 de agosto en el Millerntor Stadion a las 18.30
El Deportivo ha anunciado un amistoso el próximo uno de agosto frente al St. Pauli, equipo alemán que descendió la pasada temporada a la segunda división de Alemania. El encuentro se disputará en el Millerntor Stadion, el campo local del conjunto que pertenece al distrito homónimo, en Hamburgo. El encuentro se enmarca entre el amistoso ante el CD Lugo el 29 de julio y el viaje a tierras italianas, unos días después.
La entidad blanquiazul ha confirmado su quinto partido para esta pretemporada, que poco a poco empieza a ocupar el calendario de verano. En julio, el Dépor se enfrentará el día 25 al Real Oviedo. Pocos días después, visitará Villalba, parada clásica en las preparaciones deportivistas.
El Dépor ha confirmado un amistoso en tierras alemanas, ante el FC Sankt Pauli, equipo que la temporada pasada acabó de último en la Bundelisga. El duelo será en el Millerntor Stadion, a las 18.30h.
Después, el Dépor se encaminará a Italia, para enfrentarse el día seis de julio a la Fiorentina, y el nueve al Genoa.
La pretemporada confirmada por el Deportivo
25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere
29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena
01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion
06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola
09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris
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