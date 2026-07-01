La tienda del Deportivo de Riazor se prepara para el desembarco de Nike

El Deportivo ha anunciado a Nike como la nueva marca que vestirá al club blanquiazul después de cinco años con Kappa como proveedor oficial. Empieza una nueva era para la entidad, que cumplirá 120 años y regresa ocho después a Primera División. En Riazor, la 'Déportienda' ya está cerrada hoy, mientras el club realiza todos los preparativos para el cambio. Será Fútbol Emotion quien gestione la comercialización y las tres tiendas que tiene el club, sumando la de Marineda City y la de la Calle Real. Este jueves, además, se espera un anuncio a las 19.06.

La Déportienda, cerrada / LCO

El Dépor se prepara para el cambio

La Déportienda de Riazor, como se ve en las imágenes de esta noticia, está cerrada y con todo tapado para el cambio. A partir de ahora, será Fútbol Emotion quien se encargue de la gestión. Además, el fin de Kappa y la entrada de Nike provoca que el club tenga que cambiar toda su tienda.

El Deportivo prepara un anuncio para este jueves dos de julio a las 19.06. Podría ser la nueva ropa de entrenamiento, la primera equipación, o un anuncio muy esperado como son los abonos para la próxima temporada.

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La compañía zaragozana Fútbol Emotion, fundada en 2001 bajo el nombre Soloporteros, asumirá la "explotación de las tiendas oficiales" de la entidad, tanto las físicas (actualmente hay tres: en el Estadio de Riazor, en Calle Real y en el Marineda City), como la tienda online. Se encargará también de la compra de producto para su comercialización, la personalización de las equipaciones y la gestión del material deportivo.