La tienda del Deportivo de Riazor se prepara para el desembarco de Nike
El club cierra la 'Déportienda' y prepara un anuncio este jueves a las 19.06
El Deportivo ha anunciado a Nike como la nueva marca que vestirá al club blanquiazul después de cinco años con Kappa como proveedor oficial. Empieza una nueva era para la entidad, que cumplirá 120 años y regresa ocho después a Primera División. En Riazor, la 'Déportienda' ya está cerrada hoy, mientras el club realiza todos los preparativos para el cambio. Será Fútbol Emotion quien gestione la comercialización y las tres tiendas que tiene el club, sumando la de Marineda City y la de la Calle Real. Este jueves, además, se espera un anuncio a las 19.06.
El Dépor se prepara para el cambio
La Déportienda de Riazor, como se ve en las imágenes de esta noticia, está cerrada y con todo tapado para el cambio. A partir de ahora, será Fútbol Emotion quien se encargue de la gestión. Además, el fin de Kappa y la entrada de Nike provoca que el club tenga que cambiar toda su tienda.
El Deportivo prepara un anuncio para este jueves dos de julio a las 19.06. Podría ser la nueva ropa de entrenamiento, la primera equipación, o un anuncio muy esperado como son los abonos para la próxima temporada.
La compañía zaragozana Fútbol Emotion, fundada en 2001 bajo el nombre Soloporteros, asumirá la "explotación de las tiendas oficiales" de la entidad, tanto las físicas (actualmente hay tres: en el Estadio de Riazor, en Calle Real y en el Marineda City), como la tienda online. Se encargará también de la compra de producto para su comercialización, la personalización de las equipaciones y la gestión del material deportivo.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
- La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”
- A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
- Cae con el coche por un balcón en Oleiros cuando marchaba al trabajo a primera hora de este lunes
- Una unidad especializada, a la busca del sospechoso del homicidio de Os Rosales: la Policía conoce su identidad y perfil
- Galicia sufre el mayor batacazo inmobiliario de España con un desplome del 23% en las ventas
- Nueva terraza en O Parrote, en A Coruña, con posibilidad de celebrar el cumpleaños en el agua: el nuevo ambigú y espacio de deporte abrirá este viernes como La Potera by Nacosta
- Una calle de A Coruña, elegida por la revista 'Viajar' entre las mejores de España para tapear