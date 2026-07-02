Deportivo
El Deportivo se enfrentará a la SD Compostela en pretemporada
El encuentro se disputará en el Vero Boquete el 18 de julio
El Deportivo sigue sumando fechas a su verano. Tras confirmar el viaje a Alemania para medirse al Sankt Pauli de la segunda división germana, el club ha anunciado una parada más en su calendario: el Vero Boquete de San Lázaro acogerá el duelo ante la SD Compostela, reeditando uno de los amistosos de la pasada pretemporada. Esta vez será el 18 de julio, a las 20.00h.
El Deportivo tiene confirmados ya seis encuentros para la pretemporada. LaLiga EA Sports arrancará el fin de semana del 16 de agosto. El rival será el Elche después de que la competición hiciese oficiales los calendarios.
Queda por colocar el día exacto para un Teresa Herrera que apunta a disputarse el 12 de agosto, y cuyo rival podría ser el Real Madrid.
La pretemporada confirmada por el Deportivo
18-07: SD Compostela-Deportivo (20.00), en el Vero Boquete
25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere
29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena
01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion
06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola
09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris
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