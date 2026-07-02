Deportivo
El Deportivo firma a Daniela Caracas: contrato hasta 2028
La internacional por Colombia llega procedente del Espanyol
El Deportivo firma a Daniela Caracas, defensa colombiana de 29 años que llega procedente del Espanyol. La jugadora nacida en Cali firma dos cursos, hasta 2028, tras haber pasado por clubes como Atlético Huila en su país natal o el DUX Logroño en España. Llevaba desde 2021 en el conjunto periquito.
Fichaje de renombre para la zaga blanquiazul. La experimentada jugadora colombiana refuerza a un Deportivo Abanca que sufrió más de una docena de bajas tras finalizar el curso. Después de anunciar la continuidad de Marisa García, en propiedad, o distintas renovaciones como las de Espe Pizarro, Lucía Rivas o Redru, el club ha empezado a presentar a las nuevas integrantes del proyecto.
Daniela Caracas llegó al fútbol español de la mano del actual DUX Logroño (EDF cuando jugó ella). Con el Espanyol disputó en la temporada pasada 24 partidos, 22 jugando de titular.
Caracas destaca también por su trayectoria internacional. Tiene experiencia en la Copa América con dos participaciones: en 2018 y en 2022.
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