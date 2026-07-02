Deportivo
Se filtra la nueva camiseta del Deportivo con Nike: así es el modelo blanquiazul para la temporada 26/27
El club las publicó en su página web antes de lo previsto
El Deportivo presentará hoy su nueva camiseta local para la temporada 2026/27 en Primera División, pero ya se han filtrado las imágenes después de un descuido del propio club, que las publicó antes de lo previsto en su página web. Miguel Loureiro, Samu Fernández y Eva Dios protagonizan una campaña realizada en la Torre de Hércules. El diseño consta de tres franjas blancas sobre el azul del pecho, detalles en gris metálico, y el escudo bordado, una de las reclamaciones de la masa social después de los últimos años en los que Kappa los realizaba de goma. Es la primera bajo el nuevo contrato con Nike, que durará cinco años.
Un descuido del club en su página web ha provocado la filtración de la primera equipación para la temporada 26/27, la primera bajo el legado de Nike. Son unas imágenes que la entidad ya ha retirado de su página web, pero que se pueden ver al final de esta noticia. La campaña, con un vídeo de previa publicado el miércoles con la Torre de Hércules como protagonista, citaba a todo el deportivismo a las 19:06, la hora clásica de las publicaciones de los anuncios de la entidad. La hora que hace referencia al año de fundación.
La campaña está situada en la Torre de Hércules, donde Miguel Loureiro, Eva Dios y Samu Fernández posan con los nuevos diseños.
Así es la nueva camiseta del Deportivo
Con tres franjas blancas, un azul intenso, y pequeños detalles en gris metalizado situados en los laterales, el Deportivo da vida a una nueva equipación en la que la publicidad de Estrella Galicia está integrada en los colores del diseño. Un estilo simple, pero elegante, en el que el escudo se lleva el broche de oro al estar bordado.
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