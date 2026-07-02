El Sporting ve a Yeremay como un sueño lejano: evalúa otras opciones en el mercado de fichajes

Yeremay Hernández cerró desde muy pronto la puerta a una salida del Deportivo este verano. El canario dejó clara su postura. Con contrato hasta 2030 y tras ascender a Primera División, A Coruña podía ofrecerle todos los retos que el canario necesitaba. El club coruñés, pese a que los clubes interesados se han seguido multiplicando, con gigantes europeos como la Juventus detrás del talentoso extremo diestro, estaba tranquilo porque la cláusula de rescisión es prohibitiva para casi cualquier entidad. Solo el deseo del propio jugador podía cambiar su situación en el mercado de fichajes. Y, de momento, nadie le ha convencido. El Sporting CP, según informa A Bola, analiza otras opciones. Ya no cuentan con él "en su lista de posibles fichajes".

Cuando el Deportivo rechazó una oferta que hubiese convertido a Yeremay en la venta más cara de la historia de Segunda División, el club coruñés dejó patente su postura en el mercado. Ahora, en Primera y con cláusulas que se han incrementado para sus estrellas, la filosofía no cambia: el Dépor no es un club vendedor y está reteniendo a sus grandes figuras.

A Bola, uno de los principales diarios deportivos de Portugal, explica que el Sporting CP empieza a dar por perdido a Yeremay. Al menos este verano. Ya evalúa otros refuerzos para el ataque. El precio es prohibitivo. La puerta de la negociación sigue cerrada.

Yeremay dispara a portería contra el Elche en 2025. / Casteleiro/Roller Agencia

El Sporting CP evalúa alternativas a Yeremay

El medio luso indica que Yeremay ha perdido "impulso" entre los nombres con los que el Sporting se quiere reforzar. El conjunto luso acaba de firmar a Sergi Altimira, centrocampista del Real betis, por una cifra cercana a los 18 millones fijos. Además, han firmado a Issa Doumbia (20 millones, del Venecia), Rodrigo Zalazar (30 millones, del Braga), Silas Andersen (7,25 millones, del hacken) o Pedro Lima (4 millones, del Aves).

Noticias relacionadas

Entre las alternativas que manejan en el José Alvalade se encuentran Assane Diao, otro jugador con pasado en el Real Betis, o Christos Tzolis, del Club Brujas. Para poder firmar esperan dar salida a algunos jugadores, como Hjulmand, Pedro Gonçalves o Trincão.