Deportivo
El Sporting ve a Yeremay como un sueño lejano: evalúa otras opciones en el mercado de fichajes
A Bola desvela que el club lisboeta ya no cuenta con el canario en su lista de posibles fichajes para este verano
Yeremay Hernández cerró desde muy pronto la puerta a una salida del Deportivo este verano. El canario dejó clara su postura. Con contrato hasta 2030 y tras ascender a Primera División, A Coruña podía ofrecerle todos los retos que el canario necesitaba. El club coruñés, pese a que los clubes interesados se han seguido multiplicando, con gigantes europeos como la Juventus detrás del talentoso extremo diestro, estaba tranquilo porque la cláusula de rescisión es prohibitiva para casi cualquier entidad. Solo el deseo del propio jugador podía cambiar su situación en el mercado de fichajes. Y, de momento, nadie le ha convencido. El Sporting CP, según informa A Bola, analiza otras opciones. Ya no cuentan con él "en su lista de posibles fichajes".
Cuando el Deportivo rechazó una oferta que hubiese convertido a Yeremay en la venta más cara de la historia de Segunda División, el club coruñés dejó patente su postura en el mercado. Ahora, en Primera y con cláusulas que se han incrementado para sus estrellas, la filosofía no cambia: el Dépor no es un club vendedor y está reteniendo a sus grandes figuras.
A Bola, uno de los principales diarios deportivos de Portugal, explica que el Sporting CP empieza a dar por perdido a Yeremay. Al menos este verano. Ya evalúa otros refuerzos para el ataque. El precio es prohibitivo. La puerta de la negociación sigue cerrada.
El Sporting CP evalúa alternativas a Yeremay
El medio luso indica que Yeremay ha perdido "impulso" entre los nombres con los que el Sporting se quiere reforzar. El conjunto luso acaba de firmar a Sergi Altimira, centrocampista del Real betis, por una cifra cercana a los 18 millones fijos. Además, han firmado a Issa Doumbia (20 millones, del Venecia), Rodrigo Zalazar (30 millones, del Braga), Silas Andersen (7,25 millones, del hacken) o Pedro Lima (4 millones, del Aves).
Entre las alternativas que manejan en el José Alvalade se encuentran Assane Diao, otro jugador con pasado en el Real Betis, o Christos Tzolis, del Club Brujas. Para poder firmar esperan dar salida a algunos jugadores, como Hjulmand, Pedro Gonçalves o Trincão.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rincón de A Coruña que se llenará de cerezas este fin de semana: 300 kilos gratis, pulpo y un paisaje ideal para recorrer a pie
- Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
- El Deportivo firma con Nike hasta 2031: así es el nuevo acuerdo para la ropa blanquiazul
- La urbanización La Soleada de Meirás, en Sada, se salva de la piqueta tras 20 años: el juzgado decreta el archivo de la causa
- La heladería nacida en A Coruña que recomiendan dos chefs con Estrella Michelin y que es perfecta para el verano
- La mayor orquesta de España, con un escenario más grande que una piscina olímpica, actuará en A Coruña este julio
- La playa favorita de Alejandra y Richard Gere a 15 minutos de A Coruña: “Es un lugar muy especial”
- El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela