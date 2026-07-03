Carlota Sánchez se despide con críticas al Deportivo y el club defiende que nunca hubo diferencia de tratos

Carlota Sánchez, tras casi una década en el Deportivo, se marcha del club tras acabar contrato y criticando al club por cómo se ha sentido tratada durante su última campaña. El Dépor Abanca ha dado salida a más de una docena de jugadoras de cara al futuro proyecto en la Liga F. La centrocampista, que llegó a la entidad en 2017, asegura haber sido «humillada y acosada» durante su último curso con la intención de dar «un paso a un lado». El club, por su parte, indica que ha tenido el mismo trato que el resto de sus compañeras en el día a día y defiende que su falta de participación fue única y exclusivamente por motivos deportivos.

La crítica viene de atrás. En agosto, AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) llevó a cabo una investigación tras una denuncia por carta realizada por Carlota y Lía Muiño en la que lamentaban diferencia de tratos. La misma quedó archivada, según fuentes del club, ya que no se pudo demostrar que el Deportivo incurriese en lo denunciado.

El Deportivo indica a este diario que todas las jugadoras de la primera plantilla han tenido las mismas condiciones de trabajo. En el caso de Carlota, remarcan que durante el curso entrenó con normalidad y tuvo las mismas herramientas que sus compañeras (como acceso al gimnasio, cuidados o los desayunos en la ciudad deportiva).

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Carlota, por su parte, considera que nunca le dieron la «oportunidad» de demostrar su valía.