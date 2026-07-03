La Deportienda de la calle Real de A Coruña se traslada a otro local

El Deportivo está inmerso en días de muchas novedades en cuanto a sus equipaciones y venta de merchandising. Al acuerdo con Nike y la presentación de la nueva camiseta blanquiazul se suma el traslado en la Deportienda más céntrica, en la calle Real de A Coruña.

El local del que disponía el club en el número 59 ha cerrado definitivamente y el club trasladará sus ventas a otro establecimiento a pocos metros, en el número 69 que hasta hace poco acogía una tienda de la marca de ropa coruñesa Vazva. El traslado a este local más grande ya es visible y en la mañana de este viernes ya lucían los rótulos deportivistas.

Esta tienda también tiene acceso por la avenida de la Marina y abre a las 12.00 horas de este viernes al público.

Renovación de las Deportiendas

Este cambio se produce también tres meses después de la renovación integral de la Deportienda del Estadio de Riazor, que se ha convertido, tal y como explicaba el Dépor, en un "espacio completamente transformado" centrado en la "experiencia del usuario". Un lugar "donde se respira orgullo, memoria y pasión blanquiazul".

Coincidiendo con el cambio de marca, la Deportienda también permaneció un par de días cerrada y este viernes también se reabre. Su clausura se realizó para realizar todos los preparativos para el cambio de proveedor técnico y preparar el desembarco de la marca estadounidense.

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Precisamente, el Deportivo confirmó el pasado martes que terminaba su relación con Kappa. La firma italiana vistió al conjunto blanquiazul durante el último lustro, desde las temporadas en Primera RFEF hasta las dos últimas campañas en Segunda, que terminaron con el regreso a Primera División. A punto de iniciar una nueva campaña en la élite, en la que lucirá una nueva marca en sus camisetas, el club despedía una etapa en la que los diseños de la empresa turinesa se quedaron grabados en el imaginario del deportivismo.