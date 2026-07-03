El Deportivo paga la cláusula de rescisión de Leo Román: el primer golpe en la mesa de LaLiga

El Deportivo ha cerrado la incorporación de Leo Román, portero de 25 años por el que el conjunto coruñés abona la cláusula de rescisión de nueve millones de euros. Llega procedente del Mallorca en una apuesta decidida por la entidad blanquiazul, que ha convencido al jugador por encima de clubes como el Atlético de Madrid. El proyecto y las posibilidades de crecimiento común en el futuro, claves para vestirlo de deportivista las próximas cinco temporadas con un contrato largo que permitirá a la entidad contener el impacto de la amortización en su Límite Salarial. El cancerbero, ex del Real Oviedo, el Penya Deportiva o el Sant Rafel, debutó en Riazor a principios del mes de junio en el amistoso de la selección española ante Irak. El club lo considerá un fichaje estratégico para el futuro de la entidad.

El portero ibicenco será una de las apuestas fuertes del mercado. El Deportivo había tanteado otros nombres, como Diego Conde o Julen Aguirrezabala, pero la oportunidad de firmar al ibicenco se ha impuesto. Es un portero de presente y futuro por el que se habían interesado otras grandes entidades, como el Atlético de Madrid. Leo Román quiere jugar y crecer, y ve en el Dépor el club perfecto en el que seguir su carrera.

Leo Román será nuevo cancerbero del Deportivo y su vínculo durará las próximas cinco temporadas. La entidad coruñesa tenía desde hace días un acuerdo con el jugador, y faltaba cerrar la operación con el RCD Mallorca. El meta de 25 años ha jugado en la selección sub 21 y llega tras una campaña como titular indiscutible en el equipo mallorquín. El pasado curso firmó 33 partidos, en los que encajó 50 goles y dejó cuatro duelos la portería a cero. La campaña pasada, con un rol secundario, disputó siete duelos. En total, tiene una experiencia de 43 partidos de Liga.

El guardameta ibicenco estuvo hace dos cursos en el Real Oviedo, siendo clave en una campaña en la que se quedaron al borde de la promoción, logrando 17 porterías a cero.

Leo Román salva un disparo de Dani Olmo. / EFE

Leo Román aviva la competencia en la portería del Deportivo

Salvo una salida este verano, el conjunto blanquiazul deja cerrada la portería con la incorporación de Leo Román. Nueva competencia para Álvaro Ferllo, el titular desde el mes de enero cuando llegó procedente del Sevilla; y Germán Parreño, quien vivirá su cuarto curso en la disciplina coruñesa tras haber llegado el verano de 2023, con el equipo en Primera Federación.

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Román llega tras una temporada complicada en el Mallorca, que terminó con descenso. Sus estadísticas también se vieron resentidas. Hasta el momento, era un cancerbero que promediaba una media superior al 70% de paradas. En el Real Oviedo, en la temporada que le impulsó a Primera División, además de dejar 17 porterías a cero, tuvo un un porcentaje de 74,7 paradas. Un año después, elevó la cifra al 80% en el Mallorca en Primera en los siete encuentros que disputó. La pasada campaña la cifra cayó al 66.7%, fruto del desempeño colectivo.