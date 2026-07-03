Eva Alonso refuerza la medular del Dépor Abanca

El Dépor Abanca continúa con la confección de su nuevo proyecto tras la salida de un grueso importante del plantel del curso pasado. Tras confirmar este jueves el fichaje de Daniela Caracas, el conjunto blanquiazul anunció este viernes la incorporación de Eva Alonso. La centrocampista de 24 años procede del Levante, que descendió la pasada temporada.

Eva Alonso inició su carrera en el Rayo Vallecano, con el que llegó a la Primera División femenina antes de marcharse a la liga universitaria de Estados Unidos. Creció en las filas del Penn State Nittany Lions y, en 2024 firmó por el Levante en busca de un salto en su carrera. La madrileña se consolidó en el conjunto granota en Liga F, donde se hizo con un puesto de titular. El curso pasado disputó 29 partidos y firmó 2 goles, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de las granotas, que fueron colistas.

"Elijo jugar en el Dépor Abanca por lo que transmiten el equipo y el club", resalta Eva Alonso en el vídeo de presentación que el Deportivo difundió en sus redes sociales. Resalta la profesionalidad del proyecto y su ilusión por jugar en Riazor. "Cuando vine aquí a jugar contra el Dépor, me encantó el estadio y las instalaciones. Era como cumplir un sueño", reconoce. Se define como una futbolista que quiere ser protagonista con la pelota.

El proyecto del Dépor Abanca

Eva Alonso se suma a las filas de un Dépor Abanca que buscará crecer en Liga F con un proyecto en el que renovará buena parte de su columna vertebral. El conjunto blanquiazul ya confirmó esta semana la incorporación de la colombiana Daniela Caracas, procedente del Espanyol. Marisa García también firma en propiedad para las dos próximas temporadas para jugar la temporada pasada en A Coruña cedida por el Real Madrid.

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El plantel contará en sus filas con tres de los proyectos potentes del Dépor Abanca B que ya estaban en dinámica del primer equipo. Es el caso de Lucía Rivas, Redru y Paula Novo. Las tres se suman a jugadoras importantes el curso pasado que han renovado para el próximo, como la alemana Merle Barth y la uruguaya Espe Pizarro. El club todavía tiene que anunciar a su nuevo entrenador tras la salida de Fran Alonso.