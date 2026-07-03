Deportivo
El exótico destino de Borja Jiménez, exentrenador del Deportivo: dirigirá fuera de España
El abulense dirigió al Real Sporting la pasada temporada
Borja Jiménez, exentrenador del Deportivo, emprende un "nuevo desafío" después de su paso por el Sporting de Gijón la temporada pasada. El técnico abulense se desvinculó del club para buscar un reto en el extranjero, que llegará de la mano de uno de los históricos del fútbol catarí. El ex de otros clubes como el Leganés ha firmado por el Al Ahli Sports Club.
"Estoy muy orgulloso de anunciar que he fichado por el Al Ahli SC. Es una gran oportunidad para descubrir una nueva competición y ayudar a uno de los clubes con más historia en Catar a seguir progresando y mejorando su nivel", expreso el entrenador a través de una publicación compartida en sus redes sociales.
Borja Jiménez ya entrenó en el extranjero
No será la primera aventura de Borja Jiménez fuera de España. El abulense, antes de haber ascendido al Leganés a Primera División y haber rozado la permanencia en la élite, dirigió al Cartagena, al Mirandés y, entre ambos proyectos, al Asteras Tripoli de Grecia.
Borja Jiménez fue el entrenador del Deportivo en la temporada 2021/22, que terminó en la no promoción del club coruñés en la fase de ascenso que se disputó en Riazor ante el Albacete. Arrancó la siguiente temporada, pero en octubre fue destituido y reemplazado por Óscar cano. En total, dirigió al Dépor durante 49 partidos, cosechando 27 victorias, 11 empates y 11 derrotas. En sus estadísticas figuran 77 goles a favor y 42 en contra.
Anteriormente, había entrenado también el Rápido de Bouzas, al Izarra, al filial del Real Valladolid o al Real Ávila.
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