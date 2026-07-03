Henar Muiña, ex del Deportivo, nuevo fichaje del Costa Adeje Tenerife

Henar Muiña seguirá jugando en la Liga F y se une al Costa Adeje Tenerife, club que terminó la temporada pasada en cuarta posición. La centrocampista asturiana puso fin a su etapa en el Deportivo tras cuatro temporadas, siendo una pieza capital en el ascenso a la máxima categoría nacional.

La próxima temporada tendrá muchos reencuentros. Ainhoa Marín, con la Real Sociedad, fue la primera en mostrar su nuevo destino tras cinco temporadas de servicio al Deportivo. Ahora es otra de las jugadoras importantes hasta su salida en el club la que ha anunciado su futuro club. Henar Muiña, excapitana de la entidad, se suma al proyecto del Costa Adeje Tenerife, que ya ha anunciado a jugadoras como Natalia Padilla, Marina Martí, Ari Migueza o Alba Pérez.

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El director deportivo, Jordi Torres, valoró su incorporación señalando que "Henar es una futbolista con experiencia, personalidad y un gran conocimiento de la Liga F. Nos aportará trabajo, equilibrio y liderazgo, cualidades que encajan a la perfección con la idea de juego de Yerai".