HM Hospitales será el proveedor médico del Deportivo hasta 2028

El Deportivo apura la puesta a punto de su proyecto de cara a la ilusionante campaña 2026/27, de regreso en Primera División. Además de moverse en el mercado de fichajes y de revelar sus nuevas equipaciones para la próxima temporada, la entidad blanquiazul se mueve, también, en la firma de convenios importantes para su proyecto. Uno de ellos, inestimable, es el del cuidado sanitario de sus futbolistas. El club firmó con HM Hospitales un acuerdo de colaboración hasta e año 2028.

La entidad sanitaria se convierte, así, en el proveedor sanitario del conjunto herculino para aunar salud, deporte y bienestar. El consejero del Deportivo, Carlos Ballesta, y el director médico de HM Hospitales en Galicia, el doctor Pablo Asensio, firmaron en el estadio de Riazor el convenio de colaboración. El club contará, así, con el apoyo y el cuidado de los profesionales, la tecnología y los servicios asistenciales que prestará la empresa a sus futbolistas durante los próximos dos años.

"Este acuerdo refleja la apuesta por el deporte como herramienta de promoción de la salud y por apoyo a instituciones que representan valores como el esfuerzo, la dedicación y la superación", señaló Pablo Asensio en la firma del acuerdo. Por la parte del Deportivo, se resalta la importancia de un acuerdo de estas características para el cuidado de los jugadores y jugadoras que defienden su escudo.

Nuevo acuerdo

El Deportivo y HM Hospitales irán de la mano hasta 2028 y recupera, así, una relación que ya existió en el pasado. Los futbolistas blanquiazules ya pasaron en el pasado las tradicionales revisiones médicas y diferentes cuidados en sus instalaciones. Y así volverá a ser. Contarán con el respaldo del Hospital HM Modelo para poder a sus jugadores.

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La firma sanitaria cuenta ya con varios acuerdos de colaboración con diferentes entidades deportivas. El Deportivo se suma a un grupo en el que ya se encuentran el Compostela, próximo rival en un amistoso de pretemporada en el Vero Boquete de San Lázaro, o el Obradoiro de baloncesto.