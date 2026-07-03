Deportivo
Lorenzo Amatucci, opción para la medular del Deportivo: cuatro millones por el mediocentro de la Fiorentina
El Sassuolo también quiere al centrocampista italiano
Pedro García
Después del fichaje de Leo Román, el Deportivo podría volver a realizar una inversión para hacerse con los servicios de Lorenzo Amatucci, centrocampista de la Fiorentina que la temporada pasada estuvo cedido en la UD Las Palmas. Según ha podido saber la Provincia, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, es uno de los jugadores que gustan a la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano para ocupar la sala de máquinas la próxima temporada. En la terna está también el Sassuolo italiano, dirigido por Alberto Aquiliani. Los blanquiazules ofrecerían cuatro millones por hacerse con su servicio.
El centrocampista de 21 años es una de las opciones que maneja el Deportivo para reforzar su centro del campo. Además, en junio el club anunció el fichaje de Teun Gijselhart, por un millón de euros. El centrocampista italiano también es una apuesta a futuro, pero con un marcado presente en el que el club considera que puede ser importante en Primera División.
La propuesta económica del Dépor supera de momento a la del equipo transalpino, interesado también en hacerse con sus servicios. La UD Las Palmas quería recuperarlo, pero tras su buen rendimiento, jugará en una primera categoría nacional.
El Deportivo se fija en uno de los grandes mediocentros del pasado curso en Segunda
El Deportivo ha puesto sus ojos en uno de los jugadores que mejor ha rendido en Segunda División la pasada temporada. El de Arezzo disputó 42 partidos con el equipo canario la temporada pasada. 38 fueron arrancando de inicio, siendo una pieza capital para el equipo dirigido por Luis García.
Amatucci tiene también experiencia en la Serie B italiana, con 52 partidos en sus botas. Criado en la cantera de la Fiorentina, jugó también en el Ternana y en la Salernitana, antes de dar el paso a España. Tiene contrato hasta 2028.
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