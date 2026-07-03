Estos son los motivos por los que el Deportivo ha pagado la cláusula de Leo Román: un fichaje de futuro y un mensaje al mundo del fútbol

El Deportivo ha cerrado el fichaje de Leo Román, procedente del Mallorca. Firma un contrato por cinco temporadas después de que el club haya pagado la cláusula de rescisión del guardameta, cifrada en nueve millones de euros. La entidad blanquiazul considera que se trata de una "inversión estratégica", según fuentes del club, y consideran que la portería es una posición clave para consolidar al club en Primera División. No quieren que se repitan las últimas experiencias de la entidad en Primera División, con bailes continuos bajo palos.

La escuadra coruñesa ha anunciado el abono de la cláusula completa de Leo Román, que llega procedente del Mallorca. El guardameta ibicenco gustaba en otras entidades de mucho prestigio, pero el proyecto ha sido crucial para convencerlo. El Deportivo, por su parte, considera que existen ocho motivos por los que han decidido fichar a Román.

El Deportivo valora la experiencia de Leo Román en la élite

El club considera este factor como fundamental. Leo Román ha disputado 43 partidos en Primera División y 42 en Segunda. La base de datos de la entidad coruñesa considera la temporada 22/23 que realizó en el Real Oviedo como "una de las mejores de toda la base" del club, solo superada por Joan García, guardameta del Barcelona.

El departamento de análisis del club considera a Leo Román entre los cuatro mejores porteros de Primera que, en la temporada 25/26, más goles han salvado para su equipo. Además, ha aportado +2 puntos en la clasificación, algo que le sitúa entre los nueve mejores de la competición.

Leo Román salva un disparo de Dani Olmo. / EFE

Un portero a largo plazo

El Deportivo considera que se trata de un portero fiable en todos los aspectos, y así lo respaldan los datos que tiene la entidad. Se trata de un meta que ha tenido un +3.95 PSxG salvado, el Post-Shoot Expected Goal es un dato que mide la probabilidad de que un disparo termine en gol después de ser pateado. Es decir, ha evitado cuatro goles más de los esperados por la calidad de las ocasiones recibidas.

Entre otros aspectos, el Deportivo considera que se trata de un jugador con margen de crecimiento y valor patrimonial, lo que le convierte no solo en una buena opción a largo plazo, sino también en un jugador que se podrá revalorizar en el futuro.

La entidad blanquiazul destaca su capacidad para jugar "bajo presión", el encaje que puede tener en la idea de juego de Antonio Hidalgo, y aguarda que pueda dar la estabilidad a la portería que no se consiguió el año del descenso, con hasta cinco porteros participando bajo palos.

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Por último, y como octavo motivo, la entidad considera que el fichaje lanza tres señales al mundo del fútbol: el club quiere competir de verdad, el Dépor vuelve a ser "un destino serio" para jugadores con proyección, y la ambición se traduce en decisiones importantes.