Andrea Tarazona, nueva portera del Dépor Abanca hasta 2027

El Dépor Abanca ya tiene portera la próxima temporada. Tras la salida de Yohana, y a la espera de conocer el futuro de la portuguesa Inês Pereira, el conjunto blanquiazul confirmó este sábado el fichaje de Andrea Tarazona. La guardameta valenciana de 22 años llega procedente del Levante, con el que la pasada temporada descendió de Liga F a Primera RFEF. Firma por una campaña, hasta 2027, con la posibilidad de ampliar su vinculación con el equipo coruñés.

El club herculino continúa con la reconfiguración integral de su proyecto en Liga F y suma, ahora, talento joven para la portería. Andrea Tarazona cuenta con experiencia en las selecciones españolas sub 19, sub 20 y sub 23. Llegó en 2020 al Levante para reforzar a su filial. En seis años, se estableció como guardameta titular en la máxima categoría.

Cuenta ya con 58 encuentros a sus espaldas y un gran margen de evolución que el club espera disfrutar en las porterías de Riazor. A pesar del descenso del equipo valenciano, Tarazona dejó buenas actuaciones bajo palos. Con las granotas llegó a disputar la Champions League hace dos temporadas en la 2023-24.

El plantel del Dépor Abanca

Andrea Tarazona refuerza a un Dépor Abanca que, tras la salida de una cantidad importante de jugadoras de las últimas temporadas, afronta este verano una profunda remodelación. Sin Yohana y a la espera de conocer el futuro de Inês Pereira, que durante las dos últimas campañas jugó cedida por el Everton en A Coruña, la valenciana es la primera pieza confirmada para la portería blanquiazul.

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En su camino desde el Levante al Dépor Abanca acompaña a Eva Alonso. Ambas compartieron vestuario en las últimas campañas en la capital del Turia. Ahora, apuntan a tener un papel protagonista en Riazor. Además de la guardameta y la centrocampista, el club confirmó también la incorporación en propiedad de Daniela Caracas, procedente del Espanyol, y de Marisa García, que el curso pasado jugó cedida por el Real Madrid. Se suman todas a las ya renovadas Merle Barth y Espe Pizarro, además de las jugadoras que suben del Dépor Abanca B: Paula Novo, Lucía Rivas y Redru.