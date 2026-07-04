El Deportivo recupera peso y atractivo en el mercado de fichajes: habrá más inversiones después de Leo Román

El Deportivo ha entrado con fuerza en el mercado de fichajes de Primera División. El clausulazo a Leo Román ha sido una clara declaración de intenciones. Es un recién ascendido, sí; sus posibilidades están limitadas, sí; pero el proyecto es atractivo y la ambición es máxima. El conjunto blanquiazul se ha preparado desde que abandonó Primera Federación para este momento: deuda cero, dos ampliaciones de capital en el fútbol profesional, y las cuentas vigiladas al milímetro para poder pelear en un mercado marcado por el Límite Salarial. La historia y la masa social ponen el resto para convencer a los jugadores. Por Teun Gijselhart, el cuadro coruñés se tuvo que pelear con clubes de la zona noble de Países Bajos. Para firmar al portero ibicenco, se adelantó al Atlético de Madrid. Por delante, otros siete fichajes más en los que seguirá habiendo inversión. Lorenzo Amatucci, de la Fiorentina, podría ser el siguiente.

La dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano ha pasado de trabajar en el mercado de Primera RFEF a competir por nombres que resuenan en Europa. Es la nueva realidad del conjunto coruñés. El Deportivo no quiere estar de paso en Primera División tras ocho años alejado de la máxima categoría nacional. El proyecto, además, es atractivo para futbolistas que buscan crecer de la mano de su club. Juan Carlos Escotet, presidente y máximo mandatario de la entidad, ha recalcado en numerosas ocasiones su deseo de llegar a Europa. Existe una gran hambre de éxito y se están colocando los cimientos.

La permanencia será el primer objetivo del Deportivo la próxima temporada. A nadie se le escapa la dificultad que tienen todos los recién llegados a LaLiga en su año de estreno. Pero el Dépor ha entrado con músculo y poder al mercado de fichajes. A Leo Román, "uno de los mejores porteros de España" según explicó en este diario su exentrenador Luis Carrión, se sumarán nuevas inversiones. El cancerbero ibicenco es el gran ejemplo del perfil de futbolista que se busca en el mercado: joven, con proyección, nivel para competir de inmediato y posibilidad de revalorización futura. No se busca solo sobrevivir.

En ese presente y futuro encaja Lorenzo Amatucci. El centrocampista de 21 años gusta y su precio podría rondar los cuatro millones de euros, tal y como desveló La Provincia, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. Es uno de los jugadores que más destacó en Segunda División la pasada campaña y hay pugna por hacerse con sus servicios. El Sassuolo está en la carrera. El centrocampista italiano disputó 42 partidos la pasada campaña con el cuadro pío pío, 40 de ellos partiendo como titular.

Lorenzo Amatucci, durante su etapa con la UD Las Palmas / José Carlos Guerra

Una inversión en defensa y en gol

El plan del Deportivo pasa por realizar casi una decena de incorporaciones este verano. Una reforma de plantilla que permita mantener el bloque más competitivo del ascenso, y sumarle calidad en prácticamente todas las parcelas del campo. En el eje de la zaga, donde el club estudia realizar dos incorporaciones, Domingos Duarte emerge como opción para regresar tras haber terminado contrato con el Getafe. El portugués está libre. Sus planes iniciales pasaban por abandonar España, pero el club blanquiazul está interesado en traer de vuelta al zaguero de Cascais. Ya vistió la elástica coruñesa en la campaña 18/19, formando una pareja clave en Segunda junto a Pablo Marí. La no promoción impidió su retorno, e hizo carrera en el Granada y en el Getafe. A sus 31 años es libre para negociar, con otras entidades detrás como el Botafogo, Sao Paulo o CSKA.

RAC

Fernando Soriano tiene en mente realizar también una inversión fuerte en la delantera. Ahí el club cuenta con Bil Nsongo, la revelación de la pasada campaña a quien han blindado ante el creciente interés de múltiples equipos; Zakaria Eddahchouri, pendiente de posibles opciones que puedan interesar a ambas partes. El Deportivo, para reforzarse arriba, ha tocado distintas puertas. Jugadores con experiencia y con proyección, de rendimiento inmediato, pero que obligarán, si fructifican, a pasar por caja una vez más. Fede Viñas, tal y como informó Mundo Deportivo, es el último ariete en sumarse a la baraja. Hay competencia. Pero el Dépor ya ha demostrado que su proyecto es atractivo y se puede sentar en mesas que, hasta ahora, sonaban utópicas.