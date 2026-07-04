Así juega Leo Román, nuevo fichaje del Deportivo: "Es uno de los mejores porteros de España"

En la planificación blanquiazul para este verano la portería ocupaba un espacio central. La renovación de Germán Parreño y la indiscutibilidad de Álvaro Ferllo desde enero no chocaban con la idea de traer a un buen cancerbero. En un mercado de fichajes muy apretado, lento, con el Mundial atrayendo miradas, el Deportivo se ha adelantado a otros clubes para firmar a Leo Román. "Un porterazo", refleja Luis Carrión, exentrenador del Real Oviedo en dos etapas. La primera, en la 23/24, el curso en el que, mientras los blanquiazules festejaban su ascenso a Segunda, Leo Román copaba miradas y empujaba a los carbayones a una promoción de ascenso que se llevó el Espanyol de Joan García. "He hablado mucho con él y le decía: 'sois iguales, vais a ser los dos porteros de la selección del futuro".

Leo Román defenderá la portería del Deportivo las próximas cinco temporadas. Ibicenco, con formación en el Penya Deportiva y el Sant Rafel, dio el paso a las categorías inferiores del Mallorca en 2020. Una cesión en el Real Oviedo en Segunda División hace tres veranos le permitió florecer y mostrar al mundo el guardameta de futuro que acaba de contratar el conjunto coruñés. Internacional sub 21, el junio debutó en un amistoso con España. Precisamente, en Riazor. "Es un jugador con muy buenas condiciones, rápido, va bien por arriba. Es completo en todo, con los pies, en cuanto al entendimiento del juego... y en el vestuario es un chico de diez, un trabajador con muchas ganas de crecer", analiza Luis Carrión.

Leo Román, un fichaje de mucho nivel para el Deportivo

Luis Carrión cree que el Dépor se lleva a un portero "de alto nivel". Uno "de los mejores de España". Román estuvo en la órbita de clubes como el Besiktas turco o el AC Milan, entre otros, pero ha sido conjunto coruñés el que ha logrado cerrar su incorporación. A corto y a largo plazo, un acierto: "Creo que es un buen fichaje para el Dépor, y también un acierto para él ir allí, puede crecer junto con el equipo. Insisto, es uno de los mejores porteros de España, ojalá lo pueda demostrar este año".

El Deportivo se lleva a un jugador cuya gran característica es "el entendimiento del juego" desde la posición del portero: "A la hora de estar colocado, siempre está bien, no verás errores". Además, destaca que es "rapidísimo bajo palos" y con capacidad para "abarcar muchísima portería". Considera que solo le falta "continuidad en Primera" después de haber vivido un año complicado a nivel colectivo con el Mallorca.

Leo Román, durante un entrenamiento con el Real Oviedo / LUISMA MURIAS

Leo Román, un competidor nato

Respecto a su juego de pies, una cualidad importante en los guardametas modernos, Carrión considera que es capaz de analizar con rapidez el juego y tomar "las mejores decisiones" para desplazar en corto o en largo, elegir con inteligencia el jugador liberado ante una presión, o el lado hacia el que jugar. "El entendimiento del juego es lo mejor que tiene", recalca.

El Deportivo, además, se hace con un futbolista joven, con proyección y una década por delante para desarrollar su mejor fútbol. En el día a día y en el trato cercano, Luis Carrión destaca que es un jugador que entrena siempre al 100%, teniendo incluso que pedirle que baje la intensidad en ocasiones: "Lo tenía que frenar a veces, decirle: 'Leo tranquilo', pero da igual, entrena muy bien, es súper competitivo".

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Leo Román buscará afianzarse en una posición con muchos bailes de nombres en los últimos años. "Es un chico que lo va a querer todo el mundo. Serio, respetuoso, un líder silencioso por su forma de trabajar, llegar el primero e irse el último".