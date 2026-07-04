Leo Román se cuela entre los fichajes más caros de la historia del Deportivo

El Deportivo no vaciló este viernes al depositar la cláusula de rescisión de nueve millones de euros para convertir a Leo Román en su nuevo guardameta. El conjunto blanquiazul hace, así, una importante apuesta de presente y futuro por un portero. Las estadísticas auguran un rendimiento inmediato y una importante capacidad de crecimiento con el conjunto blanquiazul durante los cinco años de contrato que ha firmado. Aun así, un desembolso de estas características, al que podría seguir otro por el italiano Lorenzo Amatucci, rompe con la tendencia actual en el fútbol español y, sobre todo, con la línea de la etapa reciente de la entidad. Es el traspaso más caro desde que dejó de competir en Champions League, hace ya más de 20 años.

Son épocas distintas. Con una inflación, un mercado y unas condiciones económicas, las de los clubes y las que impone LaLiga con su límite salarial, diferentes a las que había a comienzos de siglo, cuando el Deportivo paseaba sus rayas blanquiazules por Europa. El escenario también dista del de una década, en 2014, cuando el club logró su último ascenso a Primera División.

Los fichajes más caros

Con los nueve millones de euros, la cláusula de rescisión que firmó con el Mallorca, Leo Román se cuela, ya, entre los diez fichajes más caros de la historia del Dépor. Por encima figuran futbolistas de la talla de Sergio González, Diego Tristán, Albert Luque, Aldo Duscher, Jorge Andrade, Roberto Acuña, Juan Carlos Valerón, Sebastian el Loco Abreu y Emerson. Todos, firmados en la época previa y posterior a la consecución del título de liga en 2000 y en los años en la Champions. Incluso en su misma posición, supera con creces las cifras que movieron José Francisco Molina, Gustavo Munúa, Nuno o Dudu Aouate.

Y se mueve en cifras similares a las que se pagaron entonces por Djalminha, Makaay. La inflación juega un papel importante en estas cifras, equiparando al guardameta con figuras históricas del club, pero confirma que la voluntad del proyecto es establecerse y crecer en Primera División.

Última etapa en Primera

En su último paso por la máxima categoría, entre 2014 y 2018, el Deportivo no se pudo permitir grandes desembolsos cada verano. Hizo movimientos selectos, inferiores, por cifras, al de Leo Román. Sin embargo, no lograron asentar el proyecto en Primera a largo plazo ni alejarlo de otro objetivo que no fuese la permanencia en las últimas jornadas.

En 2014, el Deportivo consiguió la cesión de Sidnei. El zaguero brasileño llegó procedente del Benfica para reforzar la zaga tras su último ascenso. Un año más tarde, el club pagó por hacerse con una parte de sus derechos y que siguiese en A Coruña. En 2016, ante la opción de que se lo llevase el Valencia, dio un golpe sobre la mesa para hacerse con él al cien por cien. Se marchó al Betis en 2018, tras el descenso

Sidnei, en un partido del Dépor en Riazor en la temporada 2017-18. / Casteleiro/RollerAgencia

También por una buena cantidad, Florin Andone. El ariete rumano aterrizó tras convertirse en un referente del Córdoba. La rompió en su primera temporada, pero no mantuvo el impacto en la siguiente, en la que pudo dejar hasta 17 millones de euros en caja. Tras el descenso de 2018, se marchó al Brighton por unos seis kilos.

El último movimiento de gran calado del Deportivo se produjo hace casi una década. En el verano de 2017 apalabró con el Girondins de Burdeos el fichaje del uruguayo Diego Rolán, por una cantidad importante de traspaso y de salario. No se haría efectivo hasta un año más tarde, en 2018, cuando los herculinos acababan de descender a Segunda.

Diego Rolan, con la camiseta del Dépor ante el Compostela en 2021. / Víctor Echave

Su ficha fue inasumible en la categoría de plata y encadenó varias cesiones en Leganés, Alavés y el Juárez mexicano. Solo debutó en 2020, ya en Segunda B, al verse sin ofertas en el mercado por la pandemia. Apenas disputó cinco encuentros, hasta que se marchó al Pyramids de Egipto para su última cesión antes de separar sus caminos del Dépor.

Movimientos recientes

En los últimos ocho años, los que el Deportivo ha estado fuera de Primera División, las inversiones de calado han sido muy contadas. La principal fue la de Quique González, que llegó de Osasuna por poco menos de dos millones de euros para reforzar una delantera que se quedó a una pizca de fortuna de ascender en Son Moix. En Primera RFEF, aun con aspiraciones mayores que la competencia, el Dépor estuvo muy lejos de poder afrontar movimientos de la entidad que ahora es capaz de acometer.

Leo Román, con la vitola de ser el guardameta que sostenga las aspiraciones de permanencia, entra, ya, en la zona noble de la historia de los fichajes del Deportivo.