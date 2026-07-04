Deportivo
Lucía Rivas y Redru se clasifican con España a las semifinales de la Eurocopa sub 19
Las pupilas de David Aznar vencieron a Austria y avanzan líderes e invictas
España venció 2-1 ante Austria en el tercer y último partido de la fase clasificatoria de la Eurocopa, lo que le da acceso directo a jugar las semifinales. Tras un empate y un triunfo, la roja dependía de sí misma, y este triunfo le permite avanzar invicta y líder de su grupo. Redru y Lucía Rivas, las representantes deportivistas, no tuvieron minutos. El rival de España en la semifinal será Suecia. El duelo, el próximo siete de julio. Austria, segunda, se medirá a Alemania.
Alba Cerrato adelantó a España de penalti a los 20 minutos de juego. Fue la próxima atacante la que provocó la pena máxima, y se encargó de batir a Gabenhofer engañándola. La selección, superior, amplió su ventaja gracias a un tanto de la centrocampista Elene Gurtubay, en el minuto 43. Aunque Makalic recortó distancias de cabeza al filo del descanso, el combinado dirigido por David Aznar defendió con éxito su renta.
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