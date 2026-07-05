Deportivo
El Deportivo arrancará la pretemporada este lunes: estos son los 28 jugadores citados
Bouldini y Petxarroman, con permiso para resolver su futuro
Kevin Sánchez, Guerrero, Noé, Samu Fernández y el juvenil Xabi Campos, los canteranos citados
El Deportivo arrancará este lunes la pretemporada con 28 jugadores citados. Los entrenamientos arrancarán el martes, y mañana se llevarán a cabo las habituales pruebas médicas. Mohamed Bouldini y Álex Petxarroman, con permiso para negociar su futuro, no sé incorporarán en esta primera tanda. Sí lo harán los retornados Kevin Sánchez y Adrián Guerrero, además de los canteranos Samu Fernández, Noé Carrillo y el juvenil Xabi Campos.
28 futbolistas arrancarán este lunes la temporada 26/27. Teun Gijselhart y Leo Román serán las dos caras nuevas del proyecto. El conjunto coruñés tendrá seis semanas de preparación antes de debutar el fin de semana del 16 de agosto ante el Elche. El horario todavía está por confirmar.
La primera cita confirmada de la pretemporada será el 18 de julio, en el Vero Boquete. A partir de ahí, el calendario no dará tregua al equipo de Antonio Hidalgo, que jugará contra el Real Oviedo (25), Lugo (29), Sankt Pauli (2 de agosto), Florentina (6) y Genial (9). El Teresa Herrera todavía está por confirmar.
Los citados del Deportivo para la pretemporada
Porteros: Germán Parreño, Eric Puerto, Álvaro Ferllo y Leo Román.
Defensas: Ximo Navarro, Adrià Altimira, Samu Fernández, Dani Barcia, Arnau Comas, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Samu Fernández, Giacomo Quagliata y Xabi Campos.
Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano, José Ángel Jurado, Teun Gijselhart, Charlie Patiño, Riki Rodríguez y Noé Carrillo.
Atacantes: Zakaria Eddahchouri, Yeremay Hernández, David Mella, Luismi Cruz, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Bil Nsongo.
La pretemporada confirmada
18-07: SD Compostela-Deportivo (20.00), en el Vero Boquete
25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere
29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena
01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion
06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola
09-08: Genoa-Deportivo (horario por confirmar), en el Stadio Luigi Ferraris
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