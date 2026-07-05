Pistoletazo de salida para el Deportivo 26/27: estos son los deberes pendientes en el mercado de fichajes

Abegondo abre de nuevo sus puertas de cara a la temporada 2026/27. El Dépor está de vuelta en Primera División después de ocho temporadas y el verano ha llegado a su final para los jugadores de la primera plantilla. No para todos, con un buen puñado de salidas por apalabrar en los próximos días o semanas. Tienen trabajo por delante tanto Fernando Soriano como la dirección del club: la campaña de abonos, que podría lanzarse esta semana; o alguna de los más de seis fichajes que se buscan para este curso. Son parte de las tareas pendientes para las primeras semanas de julio. Algunos movimientos, por su puesto, quedarán para agosto. No así muchas de las salidas. 27 jugadores han sido citados para pasar los reconocimientos médicos entre este lunes y la mañana del martes. Por la tarde, primera sesión de trabajo. Ya huele a fútbol.

Antonio Hidalgo dispondrá de seis semanas para preparar el estreno del Deportivo en Primera División. Queda todavía mucho tiempo por delante para el debut ante el Elche, en casa, en un Riazor que volverá a acoger un partido de la máxima categoría nacional. No lo hace desde 2018. Han pasado demasiadas cosas desde entonces. Pero el conjunto coruñés está de vuelta. Renovado. Saneado. Con un proyecto atractivo que no quiere ser un figurante más en la categoría. El Deportivo de Yeremay, Mario Soriano y compañía está en plena reconstrucción. De momento, con dos caras nuevas: Teun Gijselhart y Leo Román. El cancerbero ibicenco es, hasta el momento, la gran apuesta en el mercado de traspasos. No será la única.

Leo Román, durante su etapa en el Mallorca / Ivan Terron

Los jugadores que arrancan la pretemporada en el Deportivo

27 jugadores iniciarán la pretemporada. Germán Parreño, Eric Puerto, Leo Román y Álvaro Ferllo, en portería; Ximo Navarro, Altimira, Samu Fernández, Dani Barcia, Miguel Loureiro, Arnau Comas, Giacomo Quagliata y el juvenil Xabi Campos, en defensa; Teun Gijselhart, Charlie Patiño, Riki Rodríguez, Mario Soriano, Diego Villares, Noé Carrillo y José Ángel, en la medular; David Mella, Yeremay, Zakaria Eddahchouri, Bil Nsongo, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Luismi Cruz, en ataque.

Faltan varios que, por contrato, tienen ficha de primer equipo. Su futuro está abierto y tienen permiso del club para resolver una salida en forma de traspaso o cesión. Mohamed Bouldini, Álex Petxarroman o Luis Chacón estuvieron a préstamo la temporada pasada en Segunda. El de eume es el más cercano a cerrar su futuro destino. Jugará, si nada se tuerce, en el Real Valladolid. Entre los citados no están Jairo Noriega, Martín Ochoa, Rubén López o Diego Gómez. Tampoco Mario Nájera, por contrato, jugador del primer equipo, aunque abierto a cursar en el Fabril en Primera RFEF. Una ventana abierta para algunos de ellos. Ninguno cuenta para Antonio Hidalgo.

Xane Silveira / Gus de la Paz

Entre los canteranos destaca la aparición de Xabi Campos, juvenil que pasa a tercer año. Podría vivir una promoción al Fabril similar a la que atravesó Samu Fernández el curso pasado. Además, Adrián Guerrero jugará en la plantilla de Manuel Pablo, con el primer equipo abierto si su rendimiento lo merece. Kevin Sánchez podría vivir una tesitura similar si no encuentra una cesión en Segunda.

Adrián Guerrero, durante su último partido con el Ourense CF / Ourense CF

Las posiciones que buscará reforzar el Deportivo este verano

El Deportivo busca activamente fichajes en todas sus líneas. La portería es la única cerrada. A priori. Porque el fichaje de Leo Román no descarta algún movimiento más si Álvaro Ferllo siente que no va a poder jugar en el primer equipo. Eric Puerto busca cesión, aunque iniciará el verano con la primera plantilla. Su intención pasa por jugar y no se contempla un Fabril en el que el guardameta titular será Hugo Ríos.

Fernando Soriano quiere incorporar dos centrales, aunque Arnau Comas y Dani Barcia tendrán la oportunidad de mostrarse este verano. El lateral izquierdo, tras la salida de Sergio Escudero, es una necesidad palpable. Mínimo dos jugadores por posición para asaltar Primera División. En la medular, Lorenzo Amatucci podría ser el siguiente en llegar. Aunque el italiano no es un pivote defensivo, por lo que podría buscarse un jugador más específico para esa posición después de que en los últimos dos mercados ni Omenuke Mfulu ni José Gragera encajase.

Amatucci / La Provincia

Inversión en la parcela ofensiva del Deportivo

Arriba el Dépor se ha preparado para invertir en un delantero goleador con nivel de titular. Deberá, por supuesto, pelear con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri. Se estudiará una segunda llegada si el neerlandés abandonase el club. Zaka quiere triunfar en Primera, pero ambas partes están abiertas si llegase una oferta atractiva. Arriba el club se ha interesado en varios atacantes, como Fede Viñas, quien cursó la 25/26 en el Real Oviedo y pertenece a Club León y ha jugado el Mundial con Uruguay.

Para el ataque, Fernando Soriano está decidido a incorporar un extremo derecho. Es una de las prioridades a nivel ofensivo de un Deportivo que debe realizar varias incorporaciones más. El verano será largo y también habrá salidas.

Bil Nsongo controla el balón en el partido contra el Valladolid en el Nuevo José Zorrilla. / Carlos Pardellas

Sin sitio asegurado

No todos los jugadores que empezarán este seis de julio la pretemporada llegarán al cierre de mercado en septiembre. El club busca salida a algunos. Otros, dependerán de su rendimiento en verano y de los movimientos que termine realizando el club. El cálculo es el habitual cada mercado: las manzanas que entran por las que salen. El centro del campo es una posición en la que ya existe overbooking. Charlie Patiño y José Ángel fueron los dos jugadores de la medular que menos contaron en la segunda parte de la temporada.

En el eje de la defensa llegarán refuerzos que pueden implicar salidas. A mayores, los canteranos Kevin Sánchez, Adrián Guerrero, Noé Carrillo, Samu Fernández y Xabi Campos tendrán la oportunidad de probarse con los mayores. El ariete puede tener mercado en Segunda, mientras que en el caso de Guerrero, el plan del club pasa por jugar esta temporada en el Fabril y acercarse al primer equipo si Hidalgo necesita un jugador de su perfil o su rendimiento le abre la puerta. Mismo caso para Noé o Samu. Campos, en edad juvenil, podría tener sitio en la plantilla de Manuel Pablo, peleando por la posición con Iker Vidal. Serán los representantes de la cantera este verano.

Los citados del Deportivo para la pretemporada

Porteros: Germán Parreño, Eric Puerto, Álvaro Ferllo y Leo Román.

Defensas: Ximo Navarro, Adrià Altimira, Samu Fernández, Dani Barcia, Arnau Comas, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Samu Fernández, Giacomo Quagliata y Xabi Campos.

Centrocampistas: Diego Villares, Mario Soriano, José Ángel Jurado, Teun Gijselhart, Charlie Patiño, Riki Rodríguez y Noé Carrillo.

Atacantes: Zakaria Eddahchouri, Yeremay Hernández, David Mella, Luismi Cruz, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Bil Nsongo.

La pretemporada confirmada

18-07: SD Compostela-Deportivo (20.00), en el Vero Boquete

25-07: Real Oviedo-Deportivo (19.30), en el Carlos Tartiere

29-07: Deportivo-CD Lugo (19.30), en A Madalena

01-08: Sankt Pauli-Deportivo (18.30), en el Millerntor Stadion

06-08: Fiorentina-Deportivo (20.00), en la ciudad deportiva viola

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