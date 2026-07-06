Deportivo
Bright Ede, en la agenda del Deportivo: un prometedor jugador polaco para la zaga
El zaguero de 19 años pertenece al Motor Lublin de Polonia
El Deportivo se ha interesado en el fichaje de Bright Ede, defensa de 19 años nacido en Varsovia que pertenece al Motor Lublin. El zaguero gusta a la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano y ambas entidades negocian su llegada a A Coruña. Ede ya estuvo recientemente en la órbita del Real Betis, con el objetivo de reforzar a su filial. El conjunto blanquiazul no aclara si llegaría para el primer equipo o para el Fabril, que busca dos centrales.
Otra apuesta joven y a largo plazo emerge dentro de la planificación blanquiazul. Bright Ede, con pasado en el Delta Warsazawa, en la cantera del Lubin y, desde enero, en el Motor Lubin, sin asentarse todavía en la élite del fútbol polaco, podría ser uno de los próximos refuerzos del Deportivo. El central zurdo destaca por su imponente físico, con 193 centímetros de altura y potencia. Esta temporada disputó 11 partidos en la Ekstraklasa, la primera división nacional del fútbol polaco. En total, ha jugado 17 en la élite. Anotó un gol.
El conjunto blanquiazul ha realizado hasta la fecha dos incorporaciones: Teun Gijselhart, de 21 años, procedente de De Graafschap; y Leo Román, por el que el Deportivo pagó su cláusula de rescisión. Además, la entidad coruñesa está cerca de Lorenzo Amatucci, que podría llegar por una cifra cercana a los cuatro millones de euros. En el apartado de salidas, aguarda cerrar pronto la de Luis Chacón, cuyo destino será el Real Valladolid si nada se tuerce; y Álex Petxarroman, quien se convertirá en jugador del Ceuta para las dos próximas temporadas.
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